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娛樂 最新消息

台師大女足抽血案引眾怒 楊月娥痛批：什麼威權給你膽子

台師大女足球員淪實驗白老鼠案延燒，調查後僅撤除周師的行政及教練職、建議解聘2年。對此，多名綠委與民團召開記者會，籲請教育部應對此案提出司法告發。（資料照）台師大女足球員淪實驗白老鼠案延燒，調查後僅撤除周師的行政及教練職、建議解聘2年。對此，多名綠委與民團召開記者會，籲請教育部應對此案提出司法告發。（資料照）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕國立台灣師範大學女足選手淪為教授實驗白老鼠，教授甚至以學分、強制退隊威脅球員配合。對此，電視主持人楊月娥今（17）日上午在臉書發文怒批逼人抽血教練：「家長信任學校將孩子交給您，怎麼可以，你怎麼可以！」

楊月娥表示，若發生在自己女兒身上，理智線真的會立刻斷掉，批評「關起門來的師師相護」，他說：「沒有默許，是無法一手遮天的。」楊月娥強調，這樣訓練手段令人髮指，完全沒有同理心與保護意識，怒批：「這鬼遮眼的無畏與盲從，瞎到爆了吧！無知真可怕。」

她說，台師大女足學生是「直接在學校禮堂抽血」，而執行者竟是「無醫事訓練的學長姐和不知是誰的阿姨徒手抽血，沒戴防護，一抽再抽地進行」，不滿這樣的過程根本罔顧人命；發文中，楊月娥以女兒小蓁罹癌時期的經歷為例，說明醫院抽血需極為謹慎，需由受過專業訓練人員操作，並重視病患情緒與準備，「兒童醫院非常細心，安撫鼓勵、消毒、戴口罩、戴手套，比我們更要緊。」

針對台師大事件，楊月娥同時批評校方與教練毫無羞恥，「無法想像堂堂國立大學學府，集體欺負學生，沒有同理心，沒有呵護與疼惜。」她怒斥：「教練、老師以上壓下，還威脅不從即退出，是什麼威權給你這樣的膽子？」最後嘆說：「我們是人，不是畜生，你怎麼可以這麼無法無天，沒有羞恥，枉為人師！」

楊月娥臉書全文：

如果是我的女兒這樣被抽血
我的理智線真的會立刻斷掉
台師大女足抽血事件
絕對是關起門來的師師相互
沒有默許是無法一手遮天的
女兒小蓁氣到發抖的闡述這件事，紅著眼眶含著淚水說：懵懂的年紀不敢反抗，承受被抽血的恐懼，還要練體能一天抽三次血，他們知道被抽血有多麼辛苦嗎？還有恐懼。
台師大女足學生
直接在學校禮堂抽血
由無醫事訓練的學長姐
和不知是誰的阿姨徒手抽血
沒戴防護一抽再抽的進行
這鬼遮眼的無畏與盲從
瞎到爆了吧！無知真可怕
抽血需受過訓練的專業人士來執行
小蓁罹癌治療期間
每次抽血我們都如臨大敵
害怕碰到技藝不精的新人
歡喜感恩一針即中的貴人
抽血前要先做準備
雙手泡熱水、捏彈力球鍛鍊血管
務求治療順利進行
兒童醫院非常細心
關照孩童情緒，顧及家屬感受，安撫鼓勵做好萬全準備，消毒、戴口罩、戴手套，比我們更要緊，加倍用心保護被抽血人。
無法想像堂堂國立大學學府
集體欺負學生，沒有同理心
沒有呵護與疼惜
教練、老師以上壓下
還威脅不從即退出
是什麼威權給你這樣的膽子？
家長信任學校
將孩子交給您
怎麼可以
你怎麼可以
這麼無法無天，沒有羞恥
枉為人師
氣到發抖的發文
我們是人，不是畜生

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