小趙麗穎炫富慘了！戴天價耳環父被扯貪汙 調查結果出爐

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「小趙麗穎」18歲中國女星黃楊鈿甜主演《五福臨門》走紅，卻因發文炫耀穿搭，被網友搜出她疑似配戴價值230萬元人民幣（約新台幣944萬元）的豪奢耳環，讓公務員父親被懷疑貪污雅安地震重建款項。對此，相關單位於16日公開調查結果，該奢華耳環是仿製品，並非天價耳環。

黃楊鈿甜因主演《五福臨門》爆紅。（翻攝自微博）

四川雅安市聯合工作組表示，網傳黃楊鈿甜配戴230萬的「天價耳環」，為她的母親朋友於2016年贈送的仿製品，檢測結果為玻璃耳飾；此外她的父母親在雅安工作期間未經手過災後重啟項目、資金和慈善捐款，也沒有通過其他方式從中牟利。

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黃楊鈿甜被稱「小趙麗穎」。（翻攝自微博）

調查內容指出，黃楊鈿甜的父親在2011年至2017年於雅安市任職期間，曾與其他3名公職人員以各自親屬名義共同成立公司，利用工作之便幫公司承攬業務，公司存續期間營收82.98萬人民幣（約新台幣340萬元），產生12萬人民幣（約新台幣49萬元）利潤，她父親分得3萬元（約新台幣12.3萬元），違法所得已被沒收。

黃楊鈿甜曬耳環扯出一連串爭議。（翻攝自微博）

儘管如此，黃楊鈿甜也因此「炫富醜聞」衝擊演藝工作，除了已經拍好的新劇《冰湖重生》恐遭到下架，並爆原訂與侯明昊合作的《雀骨》被臨時換角，傳由向涵之遞補演出。

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