馬來西亞人這樣吃包子！「先剝皮再吃」真相曝光

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕八大綜合台《WTO姐妹會》日前以「世界上竟然會有這種事」為主題，探討各國令人驚訝的文化，節目一開始，主持人莎莎好奇詢問來賓：「大家平常都怎麼吃包子？」Eason毫不猶豫地大口咬下，連皮帶餡一起吃，法國的Anna則是剝一半再吃，來自香港的Jenny分享，馬來西亞的人吃包子的時候，竟然會先把皮剝掉！

莎莎詢問來賓怎麼吃包子？（翻攝自WTO姐妹會 官方頻道YT）

Jenny回憶，她去馬來西亞的時候，看到當地人吃包子，會小心翼翼地把外面那層皮，像剝橘子一樣先剝掉才食用，「所以他們不吃皮，我那時候覺得很驚訝」。

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Eason毫不猶豫大口咬下。（翻攝自WTO姐妹會 官方頻道YT）

法國的Anna剝一半再吃。（翻攝自WTO姐妹會 官方頻道YT）

主持人和來賓聽後議論紛紛，忍不住追問為什麼？Jenny解釋，當地人覺得包子從大爐拿出來的那個瞬間，灰塵會附著在皮上面，他們覺得髒，所以吃之前會先剝開，這樣吃得更安心。

Jenny回憶馬來西亞當地人吃包子的方式。（翻攝自WTO姐妹會 官方頻道YT）

這番解釋讓在場來賓恍然大悟，也引發了一波關於各國飲食文化的有趣討論。看來，一顆小小的包子，也能吃出大大的文化差異。

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