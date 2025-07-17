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南京紅姐25歲鮮肉炮友 一特徵身分慘曝光

南京紅姐的常客健身教練「熾陽」（右）昨急奔醫院檢查幽門螺旋桿菌，結果呈現陽性。（翻攝自微博）南京紅姐的常客健身教練「熾陽」（右）昨急奔醫院檢查幽門螺旋桿菌，結果呈現陽性。（翻攝自微博）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國網紅「南京紅姐」（又稱紅爺、阿紅）近期紅到發紫，因他被踢爆真實身分是38歲男子，長期假扮女性誘騙男網友發生性關係，並將過程錄製成影片販售，其中一位健身鮮肉「熾陽」坦承自己就是受害者之一，事後也前往醫院檢驗「幽門螺旋桿菌」，結果出爐是陽性，「熾陽」後悔不已，但他身分為何會被搜出？

「熾陽」身分被查出主因，有網友直白表示：「因他身穿T恤特徵太明顯，大家循線開始對比，發現『熾陽』多處特徵與影中人非常相似。」最終「熾陽」眼見紙再也包不住火，才大方坦承自己就是受害者之一，並懇求網友別再騷擾他，也別再追問細節。

現年25歲健身教練「熾陽」身形健壯，身穿衣物非常好辨認，被外界質疑是「紅姐名冊」中男主角之一，對此，他坦承確實是紅姐炮友，由於收到大量私訊，令他不堪其擾，無奈公開呼籲：「本人已報警，生活一團糟，準備離開南京，換個城市。」並跪求網友別再傳他遭偷拍的照片及影片。

而「熾陽」昨（16）日到醫院檢驗「幽門螺旋桿菌」結果呈現陽性，他崩潰直呼：「保證以後不親嘴了，陽了，三聯安排上。」網友則安慰他，「這小意思可以治療，只要不是HIV跟梅毒就好，調整好心態，實在憋不住，好好找個女朋友固定性伴侶。」

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

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