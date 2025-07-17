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娛樂 最新消息

銀色衝浪手「撂狠話」《驚奇4超人：第一步》曝新片段揭末日危機

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕漫威影業年度鉅作《驚奇4超人：第一步》上映倒數不到一週，昨（16）日再度公開最新精彩片段搶先看和最新幕後花絮，除了銀色衝浪手向驚奇4超人下戰帖「撂狠話」，還有四位主角一起現身說法，異口同聲地說：「戲裡戲外都親如一家！」

茱莉亞加納在《驚奇4超人：第一步》化身銀色衝浪手，現身地球宣告末日降臨。（漫威影業提供）茱莉亞加納在《驚奇4超人：第一步》化身銀色衝浪手，現身地球宣告末日降臨。（漫威影業提供）

最新片段搶先看首先由銀色衝浪手登場，從天而降的她宣告史上最強神級大反派「行星吞噬者」即將降臨，要大家做好必死無疑的準備，就連身在現場的驚奇先生和隱形女也面面相覷，令全世界再度被籠罩在瀕臨末日危機當中！

凡妮莎柯比飾演的「隱形女」在《驚奇4超人：第一步》公開懷孕喜訊。（漫威影業提供）凡妮莎柯比飾演的「隱形女」在《驚奇4超人：第一步》公開懷孕喜訊。（漫威影業提供）第二支片段則是完全相反的溫馨週日晚餐，霹靂火與石頭人先在家裡閒聊等待，驚奇先生和隱形女才姍姍來遲，但另有「遲來隱情」的隱形女卻也隨之被迫公開，原來他們正在期待小寶寶的到來！霹靂火和石頭人立馬雀躍恭喜隱形女，但也不忘吐槽驚奇先生，還自詡將是「全世界最棒的舅舅」。

至於最新幕後花絮，四位主角異口同聲地說彼此戲裡戲外都親如一家。「驚奇先生」佩德羅帕斯卡先說：「這家人充滿了關懷與愛，而我們不費吹灰之力就辦到了！」「隱形女」凡妮莎柯比也說：「我們非常幸運能夠如此契合。」「霹靂火」喬瑟夫昆恩接著附和：「這種化學反應絕對是強求不來的！」「石頭人」艾邦摩斯貝克許最後總結：「我們四人極力讓這家人更加人性化！」

《驚奇4超人：第一步》劇組出席倫敦宣傳，導演麥特夏克曼 （左起）率領茱莉亞加納、艾邦摩斯貝克許、佩德羅帕斯卡、凡妮莎柯比、喬瑟夫昆恩及拉爾夫伊內森一同出席。（漫威影業提供）《驚奇4超人：第一步》劇組出席倫敦宣傳，導演麥特夏克曼 （左起）率領茱莉亞加納、艾邦摩斯貝克許、佩德羅帕斯卡、凡妮莎柯比、喬瑟夫昆恩及拉爾夫伊內森一同出席。（漫威影業提供）

此外，電影的全球宣傳也正馬不停蹄地進行中，台灣時間上週五（11日），導演麥特夏克曼率領主要演員佩德羅、凡妮莎、喬瑟夫、艾邦、「銀色衝浪手」茱莉亞加納和「行星吞噬者」拉爾夫伊內森一同出席於倫敦IMAX影院盛大舉行的特映，更有從海德公園連線的皇家愛樂樂團《驚奇4超人：第一步》配樂組曲「首奏會」，由本片奧斯卡配樂家麥可吉亞奇諾引介。

《驚奇4超人：第一步》前天轉戰雪梨宣傳 佩德羅帕斯卡（左起）、凡妮莎柯比、喬瑟夫昆恩、艾邦摩斯貝克許齊聚。（漫威影業提供）《驚奇4超人：第一步》前天轉戰雪梨宣傳 佩德羅帕斯卡（左起）、凡妮莎柯比、喬瑟夫昆恩、艾邦摩斯貝克許齊聚。（漫威影業提供）

身為西班牙後裔的佩德羅透露本片的拍攝景點之一、位於西班牙北部的奧維埃多，就是他的家族根源，所以更令他在拍攝時有份回家的親切感！而前天（15日）四位主角包含凡妮莎驚喜著挺著懷孕的大肚遠渡澳洲雪梨出席活動，現場也聚集大量粉絲為一睹巨星光彩！《驚奇4超人：第一步》將於7月23日在台上映，預售票現正熱賣中。

《驚奇4超人：第一步》搶先看片段「強敵壓境」篇：

《驚奇4超人：第一步》搶先看片段「公布喜訊」篇：

《驚奇4超人：第一步》幕後花絮「卡司好感情」篇：

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