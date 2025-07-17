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娛樂 電影

裸身熱跑引爆討論度！《角頭》導演新片體驗最叛逆夏天

〔記者許世穎／台北報導〕由《角頭－大橋頭》導演姜瑞智執導的熱血青春電影《進行曲》昨（16）日釋出正式預告，呼應正式海報，一群鮮肉揮灑汗在太陽下跑步，每天辛勤努力練習，只為了讓他們所屬的樂旗聯隊，可以打入世界大賽奪得獎盃為校爭光，不讓青春留下任何一絲遺憾。

電影《進行曲》鮮肉男團余杰恩（左起）、劉育仁、牧森。（未來進行曲提供）電影《進行曲》鮮肉男團余杰恩（左起）、劉育仁、牧森。（未來進行曲提供）

預告中展現牧森、劉育仁、余杰恩等3位男孩各自遇到的困境，為了選出最適切的鮮肉男主角，「億萬組合」導演姜瑞智、監製陳慧如下足苦心，從2022年就公開海選，選角團隊從超過200人的新人演員、素人中先幫忙進行第一輪篩選。

劉育仁在《進行曲》帥氣騎車載牧森。（未來進行曲提供）劉育仁在《進行曲》帥氣騎車載牧森。（未來進行曲提供）

陳慧如透露：「每隔幾週之後，我和導演會挑選6到7個人選，叫來第二輪的面試和試戲。這樣反覆了兩個月後，又再選出11位種子演員，讓他們接受6週的表演課訓練和正式試戲，全程都有花絮導演拍攝和側錄」。

最後才選出在戲劇《影后》飾演史艾瑪男友小任的牧森、《下半場》劉育仁以及BL大熱戲劇《約．定》余杰恩共同主演，3位帥哥不僅在外型、演技都是經過層層挑選後才脫穎而出，陳慧如更強調「我們並不只是在幫《進行曲》挑選男主角，也是在幫整個華語影視圈挑選未來之星！」

電影《進行曲》正式海報。（未來進行曲提供）電影《進行曲》正式海報。（未來進行曲提供）

3位男星為了精準詮釋樂旗聯隊都下足苦心，電影裡其中一個精彩片段，講述這些男孩們為了賺取零用錢買更好的樂器，竟突發奇想外出打工，到告別式吹「西索米」打工賺取零用錢。

演員們回憶起該場戲，表示當時是冬天、氣候不好溫度也超低，完全是淒風苦雨，牧森、劉育仁、余杰恩三個人光是吹奏樂器前進的動作就足足拍了13次，「大家都被北海岸的大風吹得全身發抖，還要邊吹樂器邊走隊形」，但最後結果讓導演姜瑞智非常滿意，「看到他們努力試圖克服困難的認真態度，這完全就是成為一名優秀演員的必要條件」。《進行曲》將於8月29日在台上映。

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