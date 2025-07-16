51歲張震嶽下月迎接女兒 被醫誇精子活動力強「形狀漂亮」

張震嶽出席電台活動。（記者陳奕全攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕張震嶽相隔12年推出新專輯《跟著感覺走》，女兒也即將出世，老婆的預產期在八月，兒子谷沐已經天天將「妹妹」掛在嘴邊，他和老婆本來就有計畫要生二胎，之前去看醫生，被誇精子活動力還有60多趴，「以我這個年紀算是很不錯」，比起其他人因為年紀大導致精子變成三角形或多邊形，他的精子形狀很漂亮，不忘比著麥克風頭，表示形狀「很圓」。

張震嶽出席電台活動。（記者陳奕全攝）

他的兒子即將要上小學一年級，他坦承現在又要回到奶爸生活，雖然會覺得很累：「天啊，又要回到睡不著、餵奶、把屎把尿、眼睛都紅的時候。」不過坦言過程還是很美妙，「即便再累還是很有愛的事。」兒子出生時他有進產間陪產，小女兒他也會比照辦理，至於女兒的小名取好沒？他表示還在尋覓中，要避開「菜市場名」，也考慮用岳母的名字「一代」。

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張震嶽出席電台活動。（記者陳奕全攝）

至於會不會想要再拚第三胎，51歲的他大喊：「我都幾歲了！不要啦，再來就很累！」雖然自豪目前體力還是比兒子好，但是不久前他去宜蘭衝浪時，遇到20多歲的年輕女生來要合照簽名，卻說：「你跟我爸媽一樣大！」讓他當下被衝擊到。

新專輯推出後，他也有舉辦演唱會的計畫，不過目前都還在討論中，他比較想先舉辦一場小而精緻的演出，採用免費入場的方式，「選在一個傍晚，夕陽西下的時候。四點我就先上去打碟，挑一些舒服、輕鬆的歌。」這樣歌迷就可以攜家帶眷前來享受愜意的時光。

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