上映日狂播40場《鬼滅之刃無限城篇》 日網：比公車班次還多

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇第一章 猗窩座再來》將於7月18日在日本上映，不少劇院也舉辦專屬活動。（翻攝自TOHO Cinemas官網、X）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本超人氣動畫片《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇第一章 猗窩座再來》將於7月18日在日本搶先上映，台灣則在8月上映。日本的24間影城為了吸引觀眾，特別加碼「0點場」。此外，位在東京新宿的電影院「TOHO Cinemas」更是在18日上映當天開設高達40個場次，甚至有部分場次已經售完，引發日網熱議。

東京新宿電影院在《鬼滅之刃無限城篇》上映當天播出40場，數量驚人。（翻攝自TOHO Cinemas官網）

據日媒報導，《鬼滅之刃無限城篇》將會在全日本443家電影院上映，預估這波銷售額會相當驚人，其中東京新宿的「TOHO Cinemas」更是創下最高紀錄，將於18日上映日，1天內連播40場《鬼滅之刃無限城篇》，劇院內也舉辦專屬活動，將每個座位都套上造鬼滅人物的椅套。從官網時刻表可見，目前有部分場次的票已經被搶購一空。

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此盛況也引起日網討論，「比公車的班次還多」、「一天播40次也太誇張了吧」、「這有點過頭了，也有人想看其他電影啊」、「其他想看的電影場次變少了，真是傷腦筋」。

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