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鄧佳華偷拍拒繳罰金入獄 模特兒女友不忍發聲

網紅「FBI帥哥」鄧佳華（右）與女友簡簡。（翻攝自臉書）網紅「FBI帥哥」鄧佳華（右）與女友簡簡。（翻攝自臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅鄧佳華曾下海拍A片，母胎單身的他，在感情方面終於有了著落，日前宣布與模特兒女友「簡簡」穩定交往中，但他前年在某髮廊任職被抓到持手機偷拍女設計師裙底風光，只要繳18萬罰金就可免去牢獄之災，不過鄧佳華並未繳罰款並悄悄在10日入監服刑。

詭異的是，鄧佳華社群連日來仍有更新限動，知情人士爆料，近日疑由他女友簡簡代勞，且她還曬穿中國苗族傳統服飾美照，傳他不忍鄧佳華入獄才私下協助。據了解，鄧佳華其實有能力繳罰金，但不想再找工作，有朋友相助他也不肯。

鄧佳華先前認愛後，不少人好奇女方簡簡的身分背景，她IG帳號被網友肉搜，社群平台上傳許多美照，簡簡也曾演過戲劇《戲說台灣》，在八點檔《好運來》中一人分飾兩角，曝光飾演選務人員及酒女畫面。

簡簡和鄧佳華戀情公開後，不少網友驚呼，「現在才發現」、「我想說怎麼有點眼熟結果看IG真的是你」。

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

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