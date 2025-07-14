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黃氏兄弟瑋瑋自爆戀愛過程 與「他」私下關係曝光了

瑋瑋與林佳辰驚喜合作。（索尼提供）瑋瑋與林佳辰驚喜合作。（索尼提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕黃氏兄弟擁有超過200萬YouTube訂閱，「瑋瑋」黃挺瑋新單曲《沒有寫下的永遠》已在電台首播，這次合作超人氣男團Ozone的成員林佳辰，雙方粉絲驚呼連連，大呼：「太驚喜了」、「夢幻聯動」、「最喜歡的成員合作了」。

瑋瑋是當紅YouTuber、林佳辰是當紅男團成員，平時看似沒有交集的兩人，因為林佳辰曾受邀參加瑋瑋主持的YouTube節目，開啟了這次合作的契機，私下的兩人都喜歡創作，瑋瑋提出邀約，兩人一拍即合，各自準備一些旋律片段與創作想法，並邀請製作人JerryC一同參與。

瑋瑋與林佳辰驚喜合作。（索尼提供）瑋瑋與林佳辰驚喜合作。（索尼提供）

不同於過往獨立創作的模式，這次兩人一起寫歌，意外地讓音樂產生出風格的對比與情緒張力。《沒有寫下的永遠》歌詞的核心，圍繞在一段未曾說盡的情感，瑋瑋說，歌詞創作時的靈感來自一張明信片。他回憶起自己曾在某段感情中收到的一封明信片，他將這段經歷寫進歌詞，他表示：「我想傳達的是：不論文字寫了多少，最重要的那句永遠，好像都沒來得及寫上去。」

瑋瑋與林佳辰驚喜合作。（索尼提供）瑋瑋與林佳辰驚喜合作。（索尼提供）

除了詞曲創作，林佳辰也首次親自參與編曲。他非常用心，錄製當天帶著八個版本備案到現場調整，靈感來自他平時大量聆聽的日系情歌作品，沒想到最後這些版本都沒有用，現場又即興設計和彈奏出第九版，最後就以最後一版定案，他笑說：「不會覺得事先的準備可惜，就是要放入最適合的版本。」整首作品從創作到錄音僅歷時四天。

而瑋瑋也正在積極準備7／26在北流登場的「返校日8：無限」演唱會，不過林佳辰因為早有工作安排，當天無法到場與瑋瑋合唱新歌，林佳辰也表示非常可惜，希望之後有機會可以一起演出。

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