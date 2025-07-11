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娛樂 最新消息

約到偽娘「紅姐」太丟臉？黃豪平曝「1招妙解」自保

中國偽娘網紅「紅姐」（又稱紅爺）誘騙多名男性發生性關係。（翻攝自微博）中國偽娘網紅「紅姐」（又稱紅爺）誘騙多名男性發生性關係。（翻攝自微博）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國南京一名38歲偽娘網紅「紅姐」，假扮成女子誘騙多名男子發生性關係，甚至偷拍影片放到網路上牟利，引起熱議。如今影片瘋傳，男星黃豪平也針對此事發文，指出如果發現自己是「被偷拍男主角」，可以透過「紅姐濾鏡挑戰」以假亂真、化解尷尬。

黃豪平對於「紅姐事件」發文分享看法。（翻攝自臉書）黃豪平對於「紅姐事件」發文分享看法。（翻攝自臉書）

黃豪平在社群平台Threads發文表示，近期看到有人在IG發起「紅姐濾鏡挑戰」，也就是將自己P進紅姐房間的圖，坦言如果自己是被偷拍的受害者，可能會積極推廣這個挑戰，「這樣圖片流出就可以說自己只是參與了這個挑戰⋯」。不過他也強調，這件事情其實非常恐怖，「不管約還是正常伴侶關係，偷拍真的不能被允許」。

貼文曝光後立即引起討論，「老實講 這些男生被外流很慘欸…紅姐真的很缺德，被他騙去被人家消費，實在是笑不出來」、「也算是一種保護受害者的方式了」，有網友便指出「我也覺得問題一直在偷拍，怎麼大家瘋狂檢討男性挑不挑的問題」，黃豪平也回應「只能說也許『因為大家都覺得偷拍不好是很基本的認知，所以就跳過這個開始討論事情的荒謬程度』了。」

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

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