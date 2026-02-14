單身即天堂 情人節前後財運爆棚3星座+3生肖

情人節前後有3個生肖、3個星座，單身反而更旺。（資料照，記者蔡宗勳攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕2月14日是西洋情人節，身邊沒人陪的單身族，是不是羨慕別人能放閃？命理專家清水孟國際塔羅小孟老師特別為單身族帶來福音。他指出，情人節前後有3個生肖、3個星座，單身反而更旺。還沒有伴侶的讀者趕緊往下看，雖然身邊少了一個「他」，但是有財神爺陪伴，也是一件值得開心的事。

小孟老師指出，牡羊座、處女座、獅子座若在情人節仍維持單身狀態，更有機會將重心放在事業與財富上，喜迎一波財運高峰。

請繼續往下閱讀...

【牡羊座】

行動力強，單身者近期守財能力提升，對於投資標的敏感度提高，有機會精準出手。

【處女座】

理性務實，面對市場波動仍能冷靜分析，不會因節慶氣氛而衝動消費。

【獅子座】

把熱情化為衝刺事業的動力，專注目標、效率倍增，少了約會與送禮的開銷，資金運用更有彈性。

雖然身邊少了一個「他」，但是有財神爺陪伴。（資料照，記者王姝琇攝）

除了星座之外，小孟老師也加碼指出，有3個生肖大機率成為「單身業績王」。

【生肖鼠】

農曆春節期間與情人節前後特別有衝勁，適合積極開發客戶、把握合作機會，有可能簽下大單。

【生肖蛇】

少了情感干擾，判斷力變得更果決，決策品質也大幅提升。

【生肖猴】

口才與談判能力表現出色，節日聚會反而成為拓展人脈、創造商機的大好時機，有利默默完成關鍵合約。

民俗說法，僅供參考

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法