娛樂 最新消息

爛桃花退散！12星座這麼撩，就是喜歡你…

12星座撩人、示愛技法大不同！一旦喜歡你，會用什麼方式試水溫、踩線、靠近你？聽聽星座達人怎麼說。 （達志影像）12星座撩人、示愛技法大不同！一旦喜歡你，會用什麼方式試水溫、踩線、靠近你？聽聽星座達人怎麼說。 （達志影像）

〔娛樂頻道／綜合報導〕明天即將迎來2/14西洋情人節，不管你是想脫單，還是拒收爛桃花，星座專家「安德魯的賤聲房」從火象、土象、風象、水象4類星座，拆解各式各樣的「撩人技法」，讓你接對正桃花、遠離爛桃花！    

 

➤火象星座（牡羊、獅子、射手）│喜歡你＝幼稚園求偶法

火象星座喜歡一個人的時候，腦袋裡是沒有什麼「循序漸進」或是「敵進我退」的。如果說別的星座是在那邊小心翼翼地試探、佈局，那火象星座就是在「玩泥巴」。他們覺得只要泥巴丟得夠多、砸得夠響，妳就一定會回頭看他一眼。

所以當一個火象星座開始頻繁出現在妳身邊時，妳的第一反應通常不是浪漫，而是覺得家裡是不是闖進了一隻正在拆家的哈士奇，體力無上限，邏輯沒下限。

 

．撩法1→故意嘴你外表（但眼神其實在偷看）

火象星座最經典、也最欠扁的一招，就是故意攻擊你的外表。他會故意晃到你旁邊，用一種很欠揍、很想讓人給他一拳的語氣說：「你今天穿這樣是睡過頭喔？還是剛從健身房逃難出來？」或者是「你最近是不是變胖了？這臉圓到我以為今天農曆十五，看到滿月了。」

講完這些話，他還會裝作一副沒事發生一樣在旁邊滑手機，但我跟妳說，那全都是演技。其實他的雷達全開，耳朵豎得比兔子還高，就在等你的反應。如果你這時候忍不住翻個白眼回他一句：「關你屁事啊！走開啦！」

妳知道他內心在幹嘛嗎？他內心直接在辦嘉年華、放煙火、甚至想原地跳一段大溪地草裙舞！他會覺得：「她理我了！她理我了！她跟我講話了！她果然對我有感覺！」

火象星座的邏輯非常小學生：他寧願先惹毛你，也要確認你有沒有在乎他。對他來說，你對他生氣，總比你把他當空氣好，只要有互動，他都覺得那是「進展」。

 

．撩法2→完全沒在管社交距離，臉皮厚到可以擋子彈

再來，火象星座撩人最讓人生氣的一點，就是他會「裝熟到犯法」，完全沒有社交距離的概念。他們會很不客氣地直接拿你的飲料喝一口，然後還補一句「也太甜了吧」；或者不問一聲就拿你手機亂拍，留下一堆醜照；甚至直接一屁股坐在你的位置上不走，故意弄亂你剛整理好的東西，把你的文具當成他的樂高在玩。

當你心裡在想：「這人家教到底怎麼了？這種人到底是怎麼活到現在沒被警察抓走的？」的時候，其實這真的不是禮貌問題，這是動物界的一種「標記地盤」行為。

他想透過這些冒犯的舉動，強行在眾人面前創造出一種「我們很熟」的假象。他想讓周圍的人覺得：這兩個人連飲料都共用、手機隨便拿、位置隨便坐，關係一定不一般。這就是在對全世界廣播：「各位聽好，這一區已經被我標記了，其他閒雜人等給我退後一百公尺，不准靠近！」

．撩法3→你一冷淡，他慌到像股票跌停。

雖然平時看起來像個大英雄、大女俠，天不怕地變色，但火象星座最脆弱、最玻璃心的時候，就是當你開始「冷淡」。

只要你晚回他訊息一陣子，或者回覆稍微敷衍一點，回個「喔」、「恩」、「呵呵」，他會立刻慌到像股票連續跌停、全台大跳電一樣。

他會開始瘋狂轟炸你：傳一堆完全沒營養的冷笑話迷因、狂回你每一條限時動態，明明是很無聊的照片他也要回一句「這在哪？」。如果這都沒用，他甚至會突然變得很卑微，小心翼翼地問：「你是不是心情不好？你是不是在生我的氣？我剛才哪裡做錯了嗎？你說出來我改嘛！」

這不是因為他突然變貼心了，而是他覺得自己的「地位不保」

火象星座的世界裡是沒有「緩衝期」這種東西的，他要的愛是火熱的、是即時的回應。只要你冷下來一秒鐘，他心裡的小劇場就已經演到你要跟他斷絕往來、老死不相往來，甚至考慮要去哪裡隱居療傷了。

 

．撩法4→會幫你出頭，但嘴上嫌你笨

最後一點，就是火象星座那種莫名其妙、又有點感人的護短邏輯。

他平常可能當著大家的面嗆你：「這人真的很笨、反應慢到像撥接上網，這智商真的令人擔心。」

但如果旁邊有人敢不知好歹地附和一句：「對啊，他真的挺呆的，怎麼反應這麼遲鈍？」

妳信不信，他會瞬間變臉，收起笑容，用那種要殺人的眼神死死盯著那個人說：「你剛剛那句話什麼意思？哪裡呆了？那是單純可愛、是善良大方好嗎！你懂個屁啊？你有資格說他嗎？」

這就是火象星座的流氓邏輯：我的對象，只有我可以嗆，別的人敢動他一根頭髮、說他一個壞字，我就跟你拼命。

雖然這種保護方式真的很幼稚、很像小學生吵架，但說實話，看著那隻前一秒還在拆家的哈士奇，下一秒突然變身凶狠的藏獒擋在你面前的時候，妳心裡還真的會覺得這傢伙沒那麼討厭了，甚至還有那麼一點點想抱抱他。

 

➤土象星座（金牛 處女 魔羯）│喜歡你＝直接進入婚後模式

如果說火象星座喜歡你是「煙火秀」，那土象星座喜歡你就是「蓋大樓」。

他們的撩人方式沒有甜言蜜語，沒有什麼驚天動地的告白，他們只有一種東西：「生活滲透」。他們喜歡一個人的節奏，不是從曖昧開始，而是從你還沒發現的時候，他就已經單方面宣布你進入了他的「婚後試用期」

 

．撩法1→你說一句累，他開始「全自動」養你

土象星座的關心，通常不帶情緒，但帶滿了「熱量」跟「新台幣」。你隨口在訊息回一句：「今天好忙喔，累到快原地往生。」

正常的撩法可能是：「寶貝辛苦了，秀秀，快去泡個熱水澡。」土象星座不吃這套。他會回你：「晚餐幫你點了，外送員還有5分鐘抵達，記得去門口拿，我叫他加了雙倍肉，不准剩下。」

你甚至還沒答應，甚至還沒說你想吃什麼，他已經幫你把晚餐、熱量、甚至這禮拜的營養均衡都單方面決定好了。

這真的不是什麼浪漫體貼，這叫「試用期配偶模式」。他在測試，如果以後家裡歸他管，你有沒有辦法被他養得白白胖胖、健康長大。對他來說，最好的情話不是「我愛你」，而是「你待在那別動，我已經處理好了」。

 

．撩法2→記得你3個月前講過的「屁話」

土象星座最恐怖、也最感人的地方，就是他那跟 FBI 監聽系統一樣的記憶力。

可能3個月前，你們走在路上，你隨口講了一句：「喔，這家餅乾我小時候超愛吃，可惜現在好難買。」

你自己講完三秒鐘就忘了，連你媽都不記得。結果3個月後，他突然從包包裡掏出那包餅乾，像遞公文一樣遞給你。你一臉驚恐問他：「你哪來的？這不是停產了嗎？」他只會淡淡地推一下眼鏡說：「喔，上次聽你講，我查了一下全台灣剩這家老店有賣，順便請他們寄過來。」

各位，別被騙了！這世界上沒有那麼多「順便」。

土象星座喜歡一個人的方式，就是默默在腦袋裡幫你「建立數據資料庫」。

你的喜好、你的過敏原、你哪天生理期會痛到想殺掉全世界、你隨口提到的願望，他全都會存成一個加密的Excel檔。他的浪漫不是送你99朵玫瑰，而是送你那件你找了半年都找不到的保暖內衣。

 

．撩法3→幫你解決問題，比哄你還要快

這是土象星座最常被抱怨「沒情調」的地方，但也是他們最直男式的深情。

當你遇到挫折、想跟他在電話裡哭訴、想撒嬌求抱抱的時候，你：「嗚嗚，我真的覺得我老闆很過分，他今天故意針對我...」

你還在醞釀情緒，想聽他說一句「寶貝別難過，你是最棒的」。

結果他已經在電話那頭打開 Excel 試算表，語氣冷靜得像法官：「我幫你分析過了，你老闆這行為違反勞基法第14條，我已經幫你把轉職計畫、下個月的開銷支出預算，跟法律諮詢電話都找好了，你明天就去遞辭呈。」

你哭笑不得說：「我只是想被安慰...」

他會一臉正經地看著你說：「安慰不能解決問題，解決你人生的Bug，才是最高級的浪漫。」

在土象的邏輯裡，讓你的生活穩定、不讓你再受委屈，這就是他能給你最昂貴、也最實惠的告白。

 

．撩法4→對你耐心值無限，對別人耐心為零

土象星座是出了名的「原則怪」跟「高冷效率狂」。

對路人、對同事，他們通常是冷淡到像剛從冰箱拿出來的魚，別人講兩句廢話他就會在心裡翻白眼翻到後腦勺，然後直接已讀不回，甚至不讀不回。

但在你面前，他的耐心值就像是開了外掛一樣，呈現無限大。

同一件事你講了三次，他居然還能放下手邊那幾百萬的生意，聽你講第四遍，甚至還會幫你補充你漏掉的細節。

為什麼？因為他在心裡已經幫你分類好了。

別人是「消耗體力的路人甲」，而你在他腦中的資料夾路徑是：「未來長期使用者」/ 「此生唯一指定戰略合夥人」。

他現在對你所有的包容與付出，在他眼裡都是一種「資產長期持有」。他是在用一種投資未來的情緒，在包容你所有的無理取鬧，畢竟對土象來說，一旦認準了，他就打算跟你這台機器磨合一輩子。

 

 

➤風象星座（雙子 天秤 水瓶）│喜歡你＝精神世界綁架

如果火象是「衝擊」、土象是「滲透」，那風象喜歡妳的方式就是一場「精神世界綁架」。風象撩人不靠肢體接觸，也不靠物質堆疊，他們靠的是一種高級的手段：「讓你大腦離不開他」

他們喜歡一個人的時候，不是要佔有妳的身體，而是要駭進妳的腦袋，讓妳連睡覺作夢都在想：他剛剛講那句話到底是什麼意思？

 

．撩法1→傳一堆沒營養的廢片給你（這是在測試妳的腦波頻率）

風象星座喜歡一個人最明顯的徵兆，就是妳的 LINE 會被他徹底佔領。但他傳的不是「早安午安」，也不是「在幹嘛」，而是各種莫名其妙、甚至有點低能的廢片。

很多女生會想：「這人是不是很閒？」

我跟妳說，這不是單純分享，這是在做1**「精神共鳴測試」

他的潛台詞是：「我想確認，我這種外星人的幽默感，妳接不接得到？」

當妳回他一個「哈哈哈哈救命喔」的時候，他在螢幕那頭會像個實驗成功的科學家。對風象來說，能找到一個跟他一起覺得這東西很好笑的人，比找到一個能跟他上床的人難上一萬倍。

 

．撩法2→對你話特別多，從外太空聊到內子宮

風象星座對一般人是很有禮貌的疏離，通常回覆都是「好啊」、「謝謝」、「沒問題」。

但在喜歡的人面前，他會突然變身成「話癆」。

他會開始跟妳聊哲學、聊宇宙、聊量子力學。他這麼努力地輸出這些高深莫測的內容，只有一個目的：「他想讓妳覺得，他是全世界最懂妳、最特別的人。」

他要在妳的心裡建立一個只有你們兩個人才懂的密碼。當妳開始習慣他的這種「大腦馬殺雞」時，恭喜妳，妳已經被他綁架了。

．撩法3→開始跟你講他的「垃圾情緒」與煩惱

風象星座是出了名的「表面和平、內心崩裂」。他們在外面永遠是風度翩翩、情緒穩定。遇到不順心的事，他們通常只會回一句：「沒差，我很好啊。」

但如果他開始主動跟妳講他的童年創傷、他對人生的迷惘、他在工作上的焦慮，甚至是他昨天晚上做的一個噩夢

姐妹們，請妳原地立正！因為這是風象星座對妳的「最高等級信任」。

這群外星人平常是絕對不會把肚子翻給別人看的，一旦他願意在妳面前展現脆弱，這代表他已經把妳當成他的「靈魂避風港」。這對風象來說，比把銀行卡密碼給妳還要沈重。

．撩法4→你笑，他會有一種「統治世界」的成就感

風象星座撩人最有趣的地方，在於他非常在意妳的「反應」。

如果他講了一個梗，妳笑了，他內心會瘋狂刷屏：「YESSS！我有戲！我是天才！我果然是他的天菜！」

風象星座在喜歡的人面前，會有一種莫名的表演慾。他想當妳專屬的快樂來源，他想成為那個唯一能逗笑妳的人。

對他來說，物質的禮物太俗氣了，他要的是妳被他逗樂後，那一瞬間看著他的眼神。那種「這人怎麼這麼有才」的崇拜感，就是風象星座最大的精神食糧。只要妳還會因為他笑，他就能在妳身邊賴一輩子不走。

 

➤水象星座（巨蟹 天蠍 雙魚）：喜歡你＝情緒慢性綁定

要提醒各位，這是四組裡面最危險的。如果火象是明火、土象是地基、風象是空氣，那水象就是「沼澤」。妳跟他們相處，妳是不知不覺往下掉，等妳發現鞋子濕了的時候，妳已經沒救了。水象撩人的核心只有四個字：「情緒滲透」。

 

．撩法1→半夜三更的神祕關心：你在哪？還醒著喔？

水象星座喜歡一個人，最明顯的特徵就是：他們會變成妳的「深夜守靈人」

妳可能會在半夜兩點，突然收到他傳來一句：「還醒著喔？」

妳以為他剛忙完？別傻了！他其實已經盯著妳的限動頭像看了一個小時，他一直在等那個綠燈亮起，他在等一個可以切入妳精神世界的縫隙。

水象星座的愛，是帶有偵探性質的。他傳那句「還醒著喔？」，其實後面藏了八百個小劇場：妳是在跟誰聊天？妳是不是心情不好？妳是不是也剛好在想他？

他不需要跟妳聊什麼驚天動地的大事，他只要在那個最安靜、最脆弱的時間點，像個鬼魂一樣準時出現在妳的通知欄裡，讓妳產生一種「這世界上好像只有他懂我寂寞」的幻覺。

 

．撩法2→身體距離慢慢變近：溫和的「邊界侵略」

水象星座撩人，是很有層次感的。他們不一定會直接牽手，但他們會進行一種溫和的邊界侵略

一開始是過馬路拉一下妳的袖子，再來是講話的時候輕輕拍一下妳的肩膀，或是坐在一起的時候，他的膝蓋「不經意」地碰到妳的腿。

這是在幹嘛？這是在做「排斥反應測試」

他在測試妳的身體防禦機制。如果你沒躲開，他內心就會像漲潮一樣，水位直接升高十公分。水象星座最擅長的就是這種「循序漸進的佔有」，他要讓妳習慣他的氣味、習慣他的體溫，直到有一天妳發現，妳們兩個人之間連空氣都變得很稀薄，那妳就徹底淪陷了。

 

．撩法3→你情緒不好，他比你更低氣壓：情緒寄生蟲

水象星座最讓人壓力山大的地方，就是他們會「寄生」妳的情緒。

妳今天只是工作有點累，語氣稍微平淡一點。

如果是土象，他會叫妳去休息；如果是火象，他會叫妳去吃飯。

但水象呢？他會露出那種比妳還絕望、比妳還委屈的眼神看著妳，然後問：「我是不是做錯了什麼？妳是不是對我有意見？」

妳只是有點累，但他表現得像剛失戀。這其實是一種高級的**「情緒綁架」，因為他已經強行把妳的情緒當成他自己的了。他要讓妳覺得，如果妳不快樂，他就會跟著枯萎。這種「我為妳而痛」的戲碼，雖然很重口味，但對很多心軟的女生來說，簡直是絕殺。

 

．撩法4→你會慢慢習慣有他：溫水煮青蛙

最後，當妳回過神來的時候，妳會發現這世界變得很奇怪。

妳習慣了每天早上有人的早安，習慣了那句半夜的「還醒著喔」，甚至習慣了那個整天黏在妳旁邊、情緒起伏很大的生物。

這就是水象星座最強大的撩法：「溫水煮青蛙」。

他們不跟妳硬碰硬，他們是用情緒的水流慢慢沖刷掉妳的理智牆。等妳發現生活裡到處都是他的影子時，妳已經不是在談戀愛了，妳是在他的沼澤裡扎根了。

☆民俗說法僅供參考☆

點圖放大
點圖放大

