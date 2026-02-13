《單身即地獄5》下船就冷卻？宋承一發長文卻零提珉志

官方IG曬出宋承一（右）和金珉志情侶合照。（翻攝自IG）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓綜《單身即地獄5》本週落幕，觀眾還在消化最終配對結果，宋承一與金珉志這對成功牽手離開地獄島的CP，戲外發展卻比節目還精彩。

宋承一今（13）更新IG，發出感性長文，回顧參與節目的心路歷程，感謝觀眾一路支持，不過網友看完貼文後，重點卻只有一個：「怎麼沒有珉志？」

宋承一在貼文中表示，《單身即地獄5》對他而言是難忘的經驗，透過節目看見自己的樣子，雖然有遺憾與後悔，但也是成長的紀錄，未來會以更成熟、堅強姿態回應大家的關心。

只是沒有雙人合照，沒有曖昧視角，甚至連隱晦暗示都沒有。讓原本就對「現實有沒有在交往」高度好奇的網友，再次集體炸鍋。

承一（右）稍早更新社群，卻沒有和金珉志的合照，令網友大感失望。（翻攝自IG）

留言區立刻變成推理現場「售後是這樣的嗎？」、「是不是已經各走各的？」更有眼尖網友翻出時間線、互動頻率，分析兩人社群動態是否同步？甚至有人開始繪聲繪影，猜測宋承一其實「另有隱情」。

其中最具爭議的，是部分網友影射宋承一性傾向的留言。從節目播出期間開始，就有人針對他的舉止與氣質做出各種揣測，如今在「沒有售後糖」的情況下，這些聲音再度浮出水面。

不過，也有粉絲出面緩頰：「不要因為沒有放閃就亂貼標籤」、「戀綜配對成功，不等於一定要官宣交往。」

