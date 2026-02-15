除夕綜藝5大特別節目盤點！林志穎睽違16年回歸紅白 AI豬哥亮「顯靈」參戰

除夕綜藝戰明晚開打。（台視，民視提供）

〔記者傅茗渝／專題報導〕明晚就是除夕夜，你家的遙控器準備好開戰了嗎？今年各大電視台為了馬年可說是「馬力全開」，卡司規格直接拉到天花板。

台視《紅白》不僅請回不老男神林志穎睽違16年重返舞台，更找來日本天團 King & Prince獻出海外首秀；民視《第一發發發》則祭出黑科技，讓傳奇天王豬哥亮透過AI驚喜「復出」，搭配陳美鳳辣翻天的深V戰袍，視覺衝擊力百分百。

除此之外，喜歡熱血動漫的絕對不能錯過文總《WE ARE》，日本神級樂團FLOW將現場炸裂演唱《火影忍者》神曲；而想看綜藝大咖互撕？華視《衝衝衝》乃哥與城哥的宿敵對決，以及中視《馬力全開》康康領軍的走音大賽，保證讓你笑到噴飯。

究竟哪一台最適合你家圍爐氣氛？林志穎與原子少年的跨世代合體有多帥，賴慧如搏命演出的高空特技又有多驚險？點開看2026五大節目亮點，看懂除夕怎麼轉台！

2026五大節目亮點：

（除夕綜藝1）King＆Prince海外首秀獻台 林志穎回歸「跨世代合體」台下淚目

（除夕綜藝2）康康化身魔鬼教練強逼走音！杜忻恬拚舞「男版蔡依林」全場噴汗

（除夕綜藝3）民視AI重現豬哥亮傳奇 陳美鳳深V戰袍聯手畢書盡

（除夕綜藝4）日傳奇樂團FLOW熱唱《火影忍者》神曲！阿跨面聯手黃妃台饒世代強襲

（除夕綜藝5）徐乃麟開戰「怒摔手稿」！曾國城頭頂金元寶遭偷襲

