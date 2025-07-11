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娛樂 日韓

「E級暗黑女王」上原亞衣重磅回歸 宣布全新身分出道

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕現年32歲的前AV女優上原亞衣，是許多男生心中的「暗黑女神」，她在2016年宣布引退，並轉型成網紅，不少人感到惋惜，不過，近日傳出她將重磅回歸，以AI虛擬偶像歌手身分出道。

前AV女優上原亞衣轉型為網紅。（翻攝自IG）前AV女優上原亞衣轉型為網紅。（翻攝自IG）

上原亞衣2011以AV女優身分出道，迅速走紅，不僅在2013年登上銷售排行榜冠軍，也曾奪下優秀女優白金獎，實力備受肯定。如今她已經引退，轉型為網紅，但是人氣依舊不減，無論IG還是Youtube頻道，粉絲數都超過50萬。

值得一提的是，上原亞衣近日宣布，以AI虛擬偶像「AI上原」（ai-ue）出道，形象設定為自己22歲時的巔峰狀態，由曾擔任香港女星周秀娜經紀人的Roy操刀打造，該企劃主打「日常陪伴、即時互動」，讓粉絲體驗與她共同生活的情境。

上原亞衣宣布將以AI虛擬偶像歌手身分出道。（翻攝自IG）上原亞衣宣布將以AI虛擬偶像歌手身分出道。（翻攝自IG）

上原亞衣也公開「AI上原」形象照，只見她穿上可愛的黃色女僕裝，透過AI特效讓其外貌回到22歲的巔峰模樣。貼文曝光後，吸引大批網友朝聖，紛紛留言大讚，「AI與偶像的結合好新穎」、「完全被迷住了」、「企劃很有創意」。

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