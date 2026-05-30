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娛樂 最新消息

Ella70歲爸爸車禍左腦出血無法言語 她淚崩集氣：不要放棄餘生

Ella透露父親車禍意外。（記者王文麟攝）Ella透露父親車禍意外。（記者王文麟攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「Ella」陳嘉樺今晚在青島舉辦「It's Me 艾拉主意」世界巡迴演唱會，她在演唱會上淚崩，驚爆高齡70歲的父親在母親節前一天發生車禍，頭部不僅縫了4針，認知跟語言都出了狀況，目前仍在復健，希望歌迷能替他的爸爸打氣。

Ella透露，爸爸在5月騎摩托車時發生車禍意外傷及頭部，左腦有出血狀況，導致認知和語言狀況。雖然是一場小的車禍，對於70歲的高齡長者卻造成了極大的傷害。Ella坦言：「他有一點沒有辦法好好地跟我們說話，甚至有一點不知道發生什麼事情。」

面對突如其來的打擊，堅強的Ella透露父親目前正朝著好的方向前進，也在努力復健中。她表示，父親在50年前因為工作關係失去右手，當時面對如此巨變都沒有放棄人生。因此Ella也以此鼓勵老父：「爸，你50年前斷了一隻手，你都沒有放棄過你的人生，所以這一次請你不要放棄，你還有機會用不一樣的方式度過你的餘生。」

Ella語帶哽咽地表示，雖然家中有最好的醫療設備與復健設施，但如果病人本身不肯做，就無法痊癒。為了給父親更多精神上的支持，Ella在演唱會現場向萬名歌迷提出一個小小的請求，希望大家能幫忙錄製一段影片。在Ella的引導下，全場萬名歌迷齊聲高喊：「陳爸加油！你要堅持下去！」

對於爸爸目前的復原狀況，Ella稍早透過所屬勁樺娛樂表示：「一切都在往好的方向前進，非常感謝大家的關心，我內心也一直是這樣相信著，我爸爸會好起來！他會堅持下去，也謝謝大家的祝福、謝謝大家。」

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