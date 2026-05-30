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娛樂 最新消息

高雄太熱了！GD穿白色吊嘎還激凸 全場站起來嗨炸

GD稱讚粉絲可愛，但他才可愛。（讀者提供）GD稱讚粉絲可愛，但他才可愛。（讀者提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓流拼盤「K-SPARK」今天（30日）晚間在高雄世運主場館舉行，「GD」G-DRAGON壓軸登場，以中文自我介紹，並再次秀出招牌撩粉語錄：「你愛我嗎？我愛你！」讓全場陷入瘋狂。

GD昨天晚上搭乘私人專機來台，今天晚間9時許壓軸演出，總共帶來《POWER》、《HOME SWEET HOME》、《TOO BAD》、《Crayon》、《Crooked》等5首歌曲。他今天真是玩興大開，不但把一直以來都會與粉絲玩的互動「swag check」，把「check」換成中文的「可愛」，讓粉絲直呼：「GD才可愛！」

GD穿著白色吊嘎，看起來高雄真的是很熱。（讀者提供）GD穿著白色吊嘎，看起來高雄真的是很熱。（讀者提供）

雖然GD登場立刻爆出尖叫聲，不過或許是先前搖滾區發生許多爭議，歌迷幾乎都乖乖坐在椅子上，直到最後一首歌《Crooked》，GD喊出「stand up!」才讓現場眾人跳了起來，把世運主場館變成大型夜店。而GD也唱得滿頭大汗，甚至只穿著白色吊嘎，看來高雄真的是太熱情了。

GD唱到滿頭大汗，十分賣力。（讀者提供）GD唱到滿頭大汗，十分賣力。（讀者提供）

他回憶起上次來高雄已經是10年前了，詢問大家在這段時間是否有想念他？還是有粉絲前往美國的科切拉音樂節看BIGBANG的合體演出？他強調，BIGBANG即將回歸，準備推出新專輯中，屆時也會一起來台灣，希望大家再等待一下。

GD在高雄世運主場館開唱。（讀者提供）GD在高雄世運主場館開唱。（讀者提供）

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