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娛樂 最新消息

（影）張懷秋《角頭》「蠍子」去向曝光 首度認了：心情受傷

〔記者鍾志均／台北報導〕電影《角頭－鬥陣欸》將於8月正式在台上映，今（10）公布正式海報、全新花絮影片「黑白鬥篇」；張懷秋飾演的「蠍子」在大橋頭事件之後被捕入獄，另外首次揭露「警察勢力」介入黑白交鋒，正邪對立精彩可期。

《角頭－鬥陣欸》正式海報。（曼尼娛樂提供）《角頭－鬥陣欸》正式海報。（曼尼娛樂提供）

正式海報中，王識賢飾演的北館接班人阿仁正中間領軍站立，身後是龍天翔、高捷、蔡振南、崔浩然、喜翔、太保等演技派戲精所飾演的大橋頭KO桑、北館貴董、頂莊勇桑、南部勢力海董、東門幫喜爺及北城哈達，六大角頭巨頭集結登場、氣場爆棚，一觸即發的江湖風暴呼之欲出。

其中，張懷秋飾演的蠍子在《角頭－鬥陣欸》確認回歸，由於這個角色在《角頭－大橋頭》結局前的大亂鬥中趁亂逃跑，下落不明，引發許多網友討論。花絮中，張懷秋首度證實：「大橋頭事件之後，蠍子被抓起來、被關起來。」

張懷秋飾演的蠍子在《角頭－鬥陣欸》確認回歸。（曼尼娛樂提供）張懷秋飾演的蠍子在《角頭－鬥陣欸》確認回歸。（曼尼娛樂提供）

談到蠍子在獄中的最新近況，張懷秋透露：「大橋頭沒有人來看他，他的心情是受傷的，也知道事情變得有點嚴重。」角色心境大轉變，也為接下來劇情埋下伏筆。

另一個驚喜角色是黃騰浩飾演的阿標，作為《角頭2：王者再起》最大反派陣營「健合會」旗下的心腹大將之一，這次有更大篇幅揭露他的兇狠、心計，黃騰浩賣個關子僅說：「阿標這個時期是個毒品買賣的商人。」

《角頭》宇宙至今發展到第五部電影，《角頭－鬥陣欸》終於加入「警察」全新支線，象徵江湖局勢的失控與故事張力的全面升級。是元介飾演的小蔡是一名熱血、菜味濃厚的警察，他說：「角頭的宇宙大家都熟，但一直以來都沒出現警察角色，這次加入很有意思、讓故事更豐富。」

是元介所飾演的警察「小蔡」與林真亦所飾演的「曉波」是青梅竹馬，在電影當中有不少對手戲。（曼尼娛樂提供）是元介所飾演的警察「小蔡」與林真亦所飾演的「曉波」是青梅竹馬，在電影當中有不少對手戲。（曼尼娛樂提供）

與是元介牽動劇情的是林真亦飾演的「曉波」，林真亦透露：「曉波跟小蔡是青梅竹馬。」熟悉的角頭粉絲會發現她就是《角頭2：王者再起》、《角頭－大橋頭》曾短暫出現在壞壞、蠍子身邊的神秘女子，這次在片中遊走在白天真實生活與晚上夜店世界，幾乎是一次演出兩個角色，轉換之間極具挑戰，讓角色呈現出更多層次。

《角頭－鬥陣欸》除了北部各大角頭，首次擴張至全新的南部勢力，角頭與角頭之間的派系分裂與鬥爭加劇，新加入的「警察」元素更令局勢詭譎難測《角頭－鬥陣欸》8月21日在台上映。

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