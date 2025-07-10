黃鐙輝撐一家13口！賣光台積電買新房「夫妻日常羨煞眾人」

黃鐙輝（左）與老婆萁萁日常互動恩愛甜蜜。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕黃鐙輝過去曾在竹科當工程師，後被許效舜賞識才踏入演藝圈，更因此練成說學逗唱樣樣精通，為了家人的生活品質更不惜脫手名下所有的台積電買新房，身為一家的主要經濟支柱，不過他與家人們依舊幸福甜蜜，尤其與老婆萁萁的互動讓粉絲們都羨慕不已，紛紛大讚「好男人不多了！」

黃鐙輝出道前曾任工程師，被師父許效舜提拔出道後，為追夢投入演藝圈卻月入不到22k，直到拍了電影《艋舺》才使身價變高、演出變多，經濟狀況才好轉，2019年更在電視金鐘獎拿下「迷你劇集電視電影男配角獎」成功敲響金鐘。不過，黃鐙輝需肩負老婆、3個小孩、5隻貓、2隻鳥，還有1位製造囤積物的丈母娘，一家13口的經濟重擔全落在他的身上，一向擅於投資尤其對台積電情有獨鍾，為換72坪、4700萬新房，因此忍痛賣光名下所有的台積電。

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為了家人總是在所不惜，黃鐙輝更因此被外界一致公認是好父親、好丈夫，甚至時常與老婆萁萁曬恩愛，他今（10日）釋出夫妻倆的合影，更將畫面情境帶入英文教學，「當你的老婆使眼看時，老公『優點和缺點』畢露，本日片語Pros and Cons （優點和缺點）Ps：天下每一個老公在老婆法眼之下都是透明的，別想假鬼假怪！」有愛又有趣的互動讓粉絲們相當羨慕，「老婆真的要惜福，嫁了個好老公，好男人不多了。」、「老婆瞪是賞你的臉」、「幸福美滿的一對，祝福您們兩位！」

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