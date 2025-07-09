「賣房天后」逆襲 李佳薇《歌手2025》翻紅再登熱搜

李佳薇憶低潮期轉行房仲，如今以歌聲感動回歸。（翻攝自IG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「鐵肺歌后」李佳薇回歸《歌手2025》，第八期中，她以揭榜歌手身份挑戰經典歌曲《天后》，一開口就展現橫跨三個八度的超強實力，最終以94.5%得票率（460票）順利晉級，現場直接被封為「教科書級演唱」。李佳薇近日直播回應熱搜時，坦言這是人生第二次登上熱搜榜首，對此很有感觸。

李佳薇在《歌手2025》以《天后》奪94.5%高票。（翻攝自IG）

她透露，第一次上熱搜是在2020年演藝低潮期，當時轉行房仲，熱搜標籤是「賣房天后」，讓她一度覺得絕望，擔心從此被忘記。這次則是以「#李佳薇太牛了#」榮登榜首，她開心笑說：「像中了彩票一樣驚喜。」經紀人還告訴她，這次熱搜約有1億人看到，讓她感到不可思議。

請繼續往下閱讀...

她也把這次的熱搜，視為「十年沉澱的禮物」，感性表示：「大家從我的表演和歌裡感受到我想表達的話，一切都值得了。」面對人生起伏，她霸氣說道：「人生本來就是上上下下的，下要撐住，上要穩住。」有趣的是，李佳薇透露，熱搜後竟有人聯繫經紀人，想找她去做房產中介，讓她哭笑不得，急忙澄清：「現在是全職歌手！」但她也大方表示，如果有人找她演戲，也不排斥。

被問到最敬佩的歌手，她毫不猶豫點名蔡依林，直言對方的扎實實力與持續進步，永遠值得學習。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法