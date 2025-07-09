韓國蓋洛普調查夯韓劇出爐 6月觀眾最愛TOP5

〔記者馮亦寧／台北報導〕2025上半年度已經結束，韓國蓋洛普也公布6月份「觀眾最愛」的韓劇榜單，沒想到口碑頗佳的《苦盡柑來遇見你》雖然入榜，但卻未奪下第一名寶座。究竟是哪5部韓劇上榜？快跟著本報繼續看下去吧。

朴寶劍在新劇《健將聯盟》首播懸掛車上，令人膽顫心驚。（翻攝自Prime Video）

■第五名 《健將聯盟》

主演：朴寶劍、金所炫

朴寶劍搭配「最美童星」金所炫主演的《健將聯盟》，演員陣容堅強，吳正世、李相二在戲中狂飆演技也讓觀眾看得大呼過癮。該劇在韓國收視、熱度皆亮眼，但評價卻很兩極，究竟如何？韓劇迷不妨找來看看。

請繼續往下閱讀...

朴寶劍（左）與金所炫領銜主演的《健將聯盟》收視率不斷飆升。（翻攝自網路）

《健將聯盟》故事內容為來自不同運動項目的菁英選手，包含奧運拳擊金牌尹東柱、奧運射擊金牌兼國民女神池漢娜、擊劍銀牌得主金宗泫、摔跤銅牌得主高晚植及鐵餅銅牌得主辛在弘，透過奧運特招成為警察，進而共同攜手追查案件捉捕犯人，是一部正義對抗邪惡的爽劇。

咸恩靜（右）、李成宰主演新劇《女王之家》。（翻攝自KBS）

■第四名 《女王之家》

主演：咸恩靜、徐俊英

咸恩靜（右）、李成宰主演新劇《女王之家》。（本報資料照，friDay影音提供）

T-ara出身的咸恩靜搭配曾演出《勇敢無雙龍水晶》的呂懿株演出的《女王之家》，是KBS 2TV的肥皂劇。劇情描繪一個原本擁有完美人生的女性，在人生徹底被奪走後，展開復仇的故事。因咸恩靜原本有擁有高人氣，《女王之家》開播後吸引了不少粉絲追看，雖然劇情狗血，不過卻有一種讓人忍不住追下去的神奇魅力。

韓劇《苦盡柑來遇見你》IU（左）、朴寶劍（右二）一家人。（本報資料照，Netflix提供）

■第三名 《苦盡柑來遇見你》

主演：IU、朴寶劍

由曾經執導「懸疑神劇」《Signal信號》的導演金元錫與《山茶花開時》編劇林恦賰攜手打造的《苦盡柑來遇見你》，播出後口碑極佳，甚至許多人都被劇情感動，落下眼淚。這部劇的演員陣容可說超級豪華，除了IU、朴寶劍「神仙CP」搭檔，影后文素利、最強綠葉廉惠蘭也同台炫技。甫在Netflix上線就掀起追劇熱潮，也是2025年觀眾好評不斷的神劇。

韓劇《苦盡柑來遇見你》IU（左）、朴寶劍是觀眾心目中的神仙CP。（本報資料照，Netflix提供）

《苦盡柑來遇見你》朴寶劍（左）、IU的感情故事讓人又哭又笑。（本報資料照，Netflix提供）

《苦盡柑來遇見你》以「四季」形式講述於1950年代濟州島出生的「吳愛純」和「梁寬植」一生的故事。兩人甜中帶虐的感情線讓人移不開眼睛，除此之外，該劇也寫實刻劃三代女性困境，觸動人心，處處都是能夠引起共鳴的情節，好哭又好笑。該劇更在第61屆百想藝術大賞入圍8項大獎，十分風光。

《未知的首爾》由朴寶英（左）、朴珍榮演出。（翻攝自tvN）

■第二名 《未知的首爾》

主演：朴寶英、朴珍榮

《未知的首爾》不僅演員陣容堅強，就連幕後人員也是閃閃發光。該劇導演是擁有「BE韓劇天花板」（BE韓劇：Bad Ending悲劇結局）編劇李江的愛情力作，導演則是曾執導《嫉妒的化身》、《雖然是精神病但沒關係》的朴信宇，強強結合外，加上「童顏女神」朴寶英、《柔美的細胞小將》朴珍榮夢幻共演。

《未知的首爾》屬於步調較慢的療癒系小品，引人入勝。（翻攝自tvN）

《未知的首爾》故事內容講述一對除了臉以外，各處都不一樣的雙胞胎姊妹，兩人透過互換人生的謊言，接著尋找真正愛情與人生。由於《未知的首爾》屬於步調較慢的療癒系小品，加上劇情進展卻銜接良好引人入勝，讓人只覺得劇集質感精良，又帶著感傷氛圍，隨著溫暖治癒的情節深深吸引觀眾，獲得外界滿滿好評，更有不少觀眾認為《未知的首爾》是更勝《苦盡柑來遇見你》的「2025最佳韓劇」！

《拜託老鷹5兄弟》是韓國KBS 2TV現正熱播的週末電視劇。（翻攝自KBS）

第一名 《拜託老鷹5兄弟》

主演：嚴志媛、安在旭

擊敗眾多實力強勁韓劇的《拜託老鷹5兄弟》是韓國KBS 2TV現正熱播的週末電視劇，故事主軸為少年霸總愛上新婚就成為寡婦的女主角，聽起來非常超現實，不過卻成功和通俗長篇家庭劇區隔，輕鬆有趣的劇情很適合在步調急促的人生中，獲得暫時喘息的機會。

《拜託老鷹5兄弟》成為6月份觀眾最愛的韓劇TOP 1。（翻攝自KBS）

《拜託老鷹5兄弟》劇情既有趣有帶著溫情點，成功提供觀眾意想不到的療癒效果。曾經在《小女子》當中演出女瘋子的嚴志媛，這次搖身一變成為劇中「裝嫩扮辣」的黃金女郎「馬光淑」，觀眾特別喜歡這個腳色討喜又可愛的個性，對嚴志媛來說這也是一種全新螢幕形象。《拜託老鷹5兄弟》講述酒廠出身的五兄弟，和成為寡婦的大嫂之間，獨特的家庭故事。在韓國「家庭劇」和「日日劇」是阿珠媽的最愛，總是準時收看。《拜託老鷹5兄弟》自2月播出後也以黑馬之姿榮登韓劇冠軍。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法