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傑尼斯男團成員傳秘戀「迪士尼姐姐」1年 甜蜜遊台被目擊

傑尼斯男團成員中間淳太傳出與小6歲迪士尼「跳舞姐姐」林祐衣（右）穩交1年多。（翻攝自IG）傑尼斯男團成員中間淳太傳出與小6歲迪士尼「跳舞姐姐」林祐衣（右）穩交1年多。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕傑尼斯旗下偶像男團「WEST.」的37歲台日混血成員中間淳太近期傳出熱戀，傳出與小6歲迪士尼「跳舞姐姐」林祐衣已經穩交1年多，幾乎是同居狀態，近期還被目擊一起來台灣旅遊，引發外界關注。

中間淳太熱愛迪士尼，傳與女友林祐衣就是在迪士尼認識。（翻攝自IG）中間淳太熱愛迪士尼，傳與女友林祐衣就是在迪士尼認識。（翻攝自IG）

台日混血的中間淳太不僅是日本男團偶像，還曾擔任台北市觀光大使，據日媒報導，中間淳太以熱愛迪士尼聞名，2016年到2023年內接下許多迪士尼的相關工作企劃，也因此認識了在日本東京迪士尼擔任「跳舞姐姐」的林祐衣，兩人目前傳出穩交1年多，女方還曾被目擊拿著鑰匙進出中間淳太的住家。

事實上，中間淳太曾在2024年12月底，被拍到帶女友一起來台灣旅行，雖女方身分未被公開，但以上述時間線來說，應該就是林祐衣。知情人士也透露，「台灣對他來說是第二故鄉，能在年末繁忙時期特意一起旅行，顯示出他與對方的交往非常認真」。

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