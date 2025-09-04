江祖平連環爆性侵男事蹟 三立電視今二度回應

江祖平這幾天連環踢爆電視台男子醜聞。（翻攝臉書）

〔記者蕭方綺／台北報導〕江祖平近日接連在社群連環爆一位在電視台工作的疑似性侵男，她昨在IG貼出對方的正面照與名字，直指對方在事後拒絕購買避孕藥，甚至冷回「射外面不會有事」，今天凌晨再度揭露有兩位電視台的女同事被該男騷擾。對此，三立電視台今二度回應。

三立今表示，針對江祖平小姐在社群上公布疑似涉及性騷擾的截圖資訊，再度重申公司重視職場安全與尊嚴，絕不容許性騷擾等違法行為。「公司除了透過內部管道讓受害者可以申訴外，今日也會持續與江小姐聯繫，希望能提供進一步資料，以利後續司法調查。」

江祖平今提到，有兩位在電視台工作的受害女性，因工作關係與該男有過接觸，某次突然接到該男疑似喝醉酒打來的電話，叫她搭計程車去他家，他要打砲。受害女性向江祖平表示：「我是來工作、學技術，又不是來玩、來約的。為什麼我下班後還要受到他的騷擾。」她得知還有其他人也受到騷擾，相當痛心。

另外，江祖平還提供IG對話的截圖，性侵男曾傳訊「想揉一陣子了」、「你胸部滿大的」等性騷字眼。江祖平認為這2位女同事希望能被尊重，她強調即使是合法夫妻，其中一方不願意又被強硬對待，也是強制猥褻、性侵罪。

