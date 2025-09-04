三立高層兒才認愛急撇性侵 江祖平秒反擊：不如我們去驗傷

江祖平近日連環爆料。（翻攝自臉書）

〔記者蕭方綺／台北報導〕江祖平爆料她認識的一名「大特（有台詞的特約演員）」女演員，遭電視台人員性侵、偷拍，並接連公開疑似加害者的姓名與長相，還進一步指出電視台2位女同事遭性騷，事後證實該男為三立資深副總龔美富的兒子龔益霆，但龔益霆稍早發出聲明打臉此事，只是龔益霆聲明發出不到半小時，江祖平就在社群媒體反擊。

江祖平反擊龔益霆的聲明。

江祖平說自己真心相信龔益霆是NPD（自戀型人格障礙 Narcissistic Personality Disorder），「他從來沒有『溫柔或溫暖』的這樣覺得自己有錯，不如我們一起去驗傷，或我朋友都看到的你捶壞了我的房門。」並放話：「忘了說！地檢署（或法院見）」

江祖平提到自己從一開始就只是需要一個真誠道歉，「但你對我說的髒話，比我拍戲時還聽得多，所以……謝謝您囉。」

此外，龔益霆在聲明中提到，2024年他愛上一位大自己二十多歲的女性，也就是江祖平，兩人於2024年10月23日正式交往，但為避免帶給對方困擾，戀情未曾公開。他說：「交往過程中我真心相待，也許因年紀落差造成觀念不同，雙方經常爭執，對方也常情緒性發言，爭吵不斷。交往期間我們分分合合，最後由她提出分手，這段感情在2025年8月31日畫下句點。」

他強調，分手必然讓江祖平受到情感上的傷害，「她在社群媒體有任何情緒性發言我都能夠體諒。」但近期她在Threads上發佈的性侵指控與不實說法，已對他與家人造成困擾，甚至公開其家人姓名與照片，迫使他不得不出面澄清，以免引發更多誤會。

龔益霆指出，江祖平在Threads所發的貼文，皆為「片面之詞與不實指控」。「其中以我的姓名置頂，實際上卻是她的帳號（ping0130）所發，已嚴重誤導閱眾，恐誤認為是我本人的言論。」他也承認自己在私人感情問題上處理不當，會坦然面對。

最後，他呼籲江祖平撤下所有不實貼文，讓事件回歸事實與平靜，並強調若對方持續散播不實指控，他將依法捍衛權益，同時全力配合任何司法調查。

