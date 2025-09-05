和江祖平姐弟戀？ 25歲龔益霆對姐姐有一套

女星江祖平從性侵案吹哨者轉成疑似受害者。（翻攝自臉書）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星江祖平近日砲火連發，不斷在網路上發文指稱電視台高層憑藉勢力對女明星、女性工作人員伸出狼爪。昨日曝光該惡狼為三立電視前資深副總龔美富25歲兒龔益霆，晚間龔益霆本人發文，指稱曾與江祖平交往，情勢大反轉。深夜江祖平爆料間接承認自己就是性侵受害者，許多網友大呼：整件事情發展比八點檔還八點檔。

江祖平爆料25歲的龔益霆就是性侵惡狼。（翻攝自IG）

根據《TVBS》報導，曾與龔益霆共事者曝光他私下為人，公司內多數人都知道龔益霆「有背景」，但並不知是龔美富的兒子。20幾歲的龔益霆講話非常油條，且對姐姐們非常有一套，經常逗得姐姐們非常開心。

請繼續往下閱讀...

某次節目慶功宴，龔益霆刻意拉近與女性的距離，健談且有一副好歌喉的他，非常容易讓姐姐們產生好印象。

江祖平表示自己「一定要索賠性侵罪」。（翻攝自臉書）

回顧事發經過，江祖平先是透露電視公司內有性侵事件，且男方為公司體制內人員，根本無法撼動。之後再爆料指出有女性大特（有台詞、有特寫的演員）遭下藥迷姦，並偷拍裸照。成為吹哨者後，愈來愈多受害者向江祖平透露自己的受害經驗，沒想到25歲的龔益霆竟表示曾與江祖平交往10個月，似想帶風向將疑似性侵轉成感情糾紛，此舉激怒江祖平，怒稱「一定要索賠性侵罪」。

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法