晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

和江祖平姐弟戀？ 25歲龔益霆對姐姐有一套

女星江祖平從性侵案吹哨者轉成疑似受害者。（翻攝自臉書）女星江祖平從性侵案吹哨者轉成疑似受害者。（翻攝自臉書）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星江祖平近日砲火連發，不斷在網路上發文指稱電視台高層憑藉勢力對女明星、女性工作人員伸出狼爪。昨日曝光該惡狼為三立電視前資深副總龔美富25歲兒龔益霆，晚間龔益霆本人發文，指稱曾與江祖平交往，情勢大反轉。深夜江祖平爆料間接承認自己就是性侵受害者，許多網友大呼：整件事情發展比八點檔還八點檔。

江祖平爆料25歲的龔益霆就是性侵惡狼。（翻攝自IG）江祖平爆料25歲的龔益霆就是性侵惡狼。（翻攝自IG）

根據《TVBS》報導，曾與龔益霆共事者曝光他私下為人，公司內多數人都知道龔益霆「有背景」，但並不知是龔美富的兒子。20幾歲的龔益霆講話非常油條，且對姐姐們非常有一套，經常逗得姐姐們非常開心。

某次節目慶功宴，龔益霆刻意拉近與女性的距離，健談且有一副好歌喉的他，非常容易讓姐姐們產生好印象。

江祖平表示自己「一定要索賠性侵罪」。（翻攝自臉書）江祖平表示自己「一定要索賠性侵罪」。（翻攝自臉書）

回顧事發經過，江祖平先是透露電視公司內有性侵事件，且男方為公司體制內人員，根本無法撼動。之後再爆料指出有女性大特（有台詞、有特寫的演員）遭下藥迷姦，並偷拍裸照。成為吹哨者後，愈來愈多受害者向江祖平透露自己的受害經驗，沒想到25歲的龔益霆竟表示曾與江祖平交往10個月，似想帶風向將疑似性侵轉成感情糾紛，此舉激怒江祖平，怒稱「一定要索賠性侵罪」。

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中