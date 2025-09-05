江祖平控訴高層兒性侵！三立投震撼彈：資深副總龔美富暫離現職

江祖平控訴高層兒性侵！

〔記者蕭方綺／台北報導〕江祖平槓上三立資深副總龔美富的愛子龔益霆，揭發性侵案，除了認了雙方交往，也默認自己就是8月貼文中的「大特」受害者。三立電視台連續兩天發聲明稱會與江祖平聯絡，江祖平一開始氣喊根本沒有人找她，深夜則稱電視台的處理態度讓她無言。對此，三立今發出5項作為的聲明，嚴正表示：「三立絕不護短，配合檢警偵辦，勿枉勿縱。」三立總經理高明慧也宣布事件關係人龔美富暫離現職，全力配合公司內部及司法單位調查。

高明慧今發出內部員工信件，表示這起性平事件目前已進入司法調查，三立除了第一時間啟動內部調查外，也已要求龔美富暫離現職，全力配合公司內部及司法單位調查，另外三立也會把調查資料全部移送士林地方檢察署，配合檢警偵辦。

請繼續往下閱讀...

三立總經理高明慧今宣布事件關係人龔美富暫離現職，全力配合公司內部及司法單位調查。（讀者提供）

高明慧指出「性騷零容忍」絕對是三立工作環境的基本原則，「身為一位女性主管、孩子的母親，我萬分沉痛，因為出身基層的我，完全可以同理大家在第一線工作的辛勞；我從未忘記、也時刻提醒集團各部門主管：給大家一個安心又安全的工作環境，是我們的第一責任。」提醒同事公司設有申訴管道與性平專線，由女性同仁負責協助。若有需要，請務必勇敢提出。

此外，三立也丟出5項作為的聲明，其一是指出從9月3日，三立就主動發起內部調查，針對社群貼文內容進行調查與訪談當事人；其二是9月4日公司發出員工信，並加強於洗手間張貼性騷擾申訴管道資訊；其三則解釋公司性平申訴負責窗口確實有主動聯繫江祖平，並提到2人在3日對話接通後，被掛斷、4日的通話約十分鐘，另外則是公司將事件關係人龔資深副總暫離現職，以及高明慧發出員工信，再次強調公司絕不護短、配合檢警偵辦、勿枉勿縱。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法