（影）衝第一表態的台灣藝人是「他」！曾忘本喊「我愛你中國」遭痛斥

台灣藝人中開第一槍轉發央視貼文的人是「他」。（翻攝自微博）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中華人民共和國於今（3）日舉行九三閱兵典禮，央視新聞準時在微博發文，馬上引來不少舔中台灣藝人轉發，從中網統整的時間軸可見，衝第一轉發的台灣藝人為近期都在中國發展的林柏叡，跌破眾人眼鏡。

出演台灣電影《鬥魚》走紅的男星林柏叡赴中發展後就忘本。（組合照，翻攝自微博、多曼尼提供）

央視微博3日凌晨發文，台灣藝人林柏叡馬上第一個轉發，接著藝人吳慷仁、舒淇、伊能靜、吳奇隆、楊培安、黃安等藝人也跟進轉發，不知是否與陸委會剛下達裁處政策有關，平時超快轉發的歐陽娜娜與侯佩岑至今仍未有轉發動作，此舉恐惹怒中網。

林柏叡多次表態，包含今年3月轉發「台灣必歸」貼文，還曾在中國國慶時嗨喊「我愛你中國」。（翻攝自微博）

34歲男星林柏叡於2018年與女星王凈出演電影《鬥魚》走紅，兩人還曾有過一段情，近年轉戰中國拍戲，2022年出演仙俠劇《蒼蘭訣》大黑龍「觴闕」一角。事實上，這並非林柏叡首次表態，在今年3月轉發「台灣必歸」貼文的舔中藝人名單中也能見其身影，還曾在2022中國國慶時嗨喊「我愛你中國」，當時就已掀起台灣網友怒火，痛斥他一到中國發展就忘本。

