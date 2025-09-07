晴時多雲

娛樂 最新消息

達人嚴選！「性獸爆誕」肉食台灣女子AV出道

Aiyo Zao身高158公分，有F罩杯的好身材。（翻攝自PLAY NO.1）Aiyo Zao身高158公分，有F罩杯的好身材。（翻攝自PLAY NO.1）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣女優近期在席捲日本暗黑界，網紅Tiny Lu（胎尼）去年跨足日本AV；齋齋いつき也為日本成人片商SOD史上首位台灣專屬AV女優。在這之後，又有一位台灣女優準備在片商WAAP出道啦！而這位就是來自高雄、身高158公分F罩杯、曾為服飾店員工的「Aiyo Zao」。

台灣女優Aiyo Zao準備在片商WAAP AV出道。（翻攝自PLAY NO.1）台灣女優Aiyo Zao準備在片商WAAP AV出道。（翻攝自PLAY NO.1）

台灣AV達人「一劍浣春秋」在《PLAY NO.1》撰文寫道，這位「Aiyo Zao」可是貨真價實的台灣人，因為她正是之前在SWAG本部舉辦的台灣女優出道賽脫穎而出的優勝者，而評審就是達人一劍浣春秋、陳沂、日本導演さもあり（Samoari）及あおいれな（葵玲奈）。

Aiyo Zao是在SWAG本部舉辦的台灣女優出道賽脫穎而出的優勝者。（翻攝自PLAY NO.1）Aiyo Zao是在SWAG本部舉辦的台灣女優出道賽脫穎而出的優勝者。（翻攝自PLAY NO.1）

不過達人也提到，由於沒有提到「專屬」兩字，不排除Aiyo Zao拍完一支片就會暫別日本AV界，不過他相信，被片商WAAP形容是「世界的美少女」、「肉食台灣女子」以及「性獸爆誕」的她，出道作在日本業界的爆發力肯定不容小覷，更直言「日本AV界，台灣女優的時代到來了！」

Aiyo Zao來自高雄，曾經是一名服飾店店員。（翻攝自PLAY NO.1）Aiyo Zao來自高雄，曾經是一名服飾店店員。（翻攝自PLAY NO.1）

點圖放大
點圖放大

