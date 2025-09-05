江祖平爆三立副總兒性侵 疑交往時就知情「貼文暗藏時間線」

江祖平（左）踢爆龔益霆惡劣行徑。（組合照，翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕江祖平近日重砲爆料，直指一名三立電視台幕後人員涉嫌對女演員施用藥物並性侵，外界矛頭隨即指向三立資深副總龔美富的兒子龔益霆。隨著雙方說法交鋒，時間線更被網友細細比對，質疑江祖平早在交往期間，就已知悉並揭露相關情節。

龔益霆在聲明中強調，自己於2024年10月23日與江祖平正式交往，戀情持續至2025年8月31日結束，他坦言雙方因年齡差距、觀念落差而分分合合，但否認性侵指控，僅回應是「片面之詞、不實指控」，並未正面逐一回應細節。

請繼續往下閱讀...

然而，回顧江祖平8月18日於Threads的爆料，她以「有一位女生」為主詞，描述男方因誤拿鎮定劑導致女子失去意識，隨後趁虛而入性侵，甚至錄下過程。爾後，江祖平這篇貼文當時引發熱議，如今對照龔益霆提出的交往時程，正好落在2人仍在交往之中，讓外界質疑「她其實就是在影射自己。」

隨著江祖平、龔益霆雙方陸續發聲，事件也持續延燒未歇，網友更開始比對江祖平的貼文時間與龔益霆的聲明內容，認為當中「時間線」是關鍵，討論聲浪再度掀起，網友們開始抽絲剝繭，紛紛議論並直言，「爆料內容早就暗藏線索！」、「對照交往時間線，真的有夠詭異」、「現在回頭看全都有跡可循」，也有人呼籲雙方應交由司法釐清，以避免輿論持續失焦。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

