江祖平預告9／10前「真相水落石出」 狠嗆龔益霆：你很可憐

江祖平（左）踢爆龔益霆惡性。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕八點檔女星江祖平近日踢爆三立資深副總龔美富兒子龔益霆涉嫌性侵，男方隨後否認並公開兩人曾是情侶，江祖平才間接承認自己就是受害者。今（5）日凌晨，她再度透過Threads發文，預告9月10日前真相將水落石出，還現身男方貼文底下狠酸：「你！真的很可憐。」

江祖平凌晨在Threads向關注此事的網友致歉，隨後丟下震撼彈：「所有的內容，我已經排程到9月10號前」，並寫下「所有事情都能水落石出了。」暗示將陸續公開證據，讓外界更加關注事件發展。她的態度被認為已進入與男方正面交鋒的階段。

此外，江祖平還透露，自己曾寄送七夕水杯與平安鑰匙圈給龔益霆，對方收下卻連一句謝謝都沒有，讓她言談中滿是失望。最後，她刻意將對方稱謂從「他」改成動物的「牠」，並再度附上笑臉符號冷酸：「更不用提牠會跟我道歉了。龔益霆！！謝謝您！！」字句犀利，引發網友熱議。

