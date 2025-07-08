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娛樂 最新消息

「東方貓王」林沖身世起底！常被誤為原住民 竟是荷蘭＋日本混血

林沖的父親擁有荷蘭血統，母親則為日本人。（本報資料照）林沖的父親擁有荷蘭血統，母親則為日本人。（本報資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「鑽石歌王」林沖昨（7日）不敵吸入性肺炎合併敗血性休克及多重器官衰竭病逝，享耆壽92歲，除了抗癌成功的勵志故事感動人心，他年輕時的舞台風格與外型也成為演藝圈一段傳奇，高挺鼻樑、深邃輪廓更曾讓無數粉絲誤以為他是原住民。為此，林沖也曾親自解開身世之謎，更被封為「東方貓王」、「東亞王子」。

林沖61歲時進棚拍宣傳照，展現結實體格。（劉國煒提供）林沖61歲時進棚拍宣傳照，展現結實體格。（劉國煒提供）

林沖生前曾透露父親來自台南且擁有荷蘭血統，母親則為日本人，他才會擁有一張「像外國人」的臉龐，也因此使他橫掃香港、日本演藝圈，被封為「東方貓王」、「東亞王子」。林沖表演風格大膽前衛、造型華麗性感，喜歡穿亮片裝、裸上身拍照，經常引來外界批評「不男不女」，但他始終不以為意，反而認為，「我就是喜歡新潮、喜歡華麗，不在乎外界怎麼說。」

林沖61歲時進棚拍宣傳照，展現結實體格。（劉國煒提供）林沖61歲時進棚拍宣傳照，展現結實體格。（劉國煒提供）

林沖熱愛載歌載舞、熱情奔放的演出方式，並為了磨練舞蹈實力，還曾拜台灣現代舞大師蔡瑞月為師，苦學芭蕾、民族舞、現代舞，其中最拿手的是西班牙舞。林沖一生追夢不止，儘管年事已高更歷經癌症、心臟、胃出血等疾病，他仍期盼能開一場屬於自己的個人演唱會，作為抗癌成功後的獎賞。2016年，林沖在台、港完成個唱心願，「我從小愛唱歌跳舞，不是為了紅，是因為真的快樂。」如今離開舞台，留下無數璀璨記憶與風格典範，讓後輩敬仰不已。

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