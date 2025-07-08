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娛樂 最新消息

女主播內鬥！「破壞水晶球、倒髒液」張靖玲遭記過解雇 電視台回應判決

TVBS前主播張靖玲。（資料照）TVBS前主播張靖玲。（資料照）

〔記者林欣穎／台北報導〕TVBS新聞台2022年5月爆出古姓女主播遭同台游姓、黃姓和張姓3名女主播霸凌，猶如上演「女主播版內鬥劇」。而其中張姓前女主播張靖玲在5月轉調專案組資深文字記者後又被解雇，她提告請求恢復主播職位，不過地院原先判張女敗訴，張女不服上訴後今再遭高等法院判敗訴，而當初傳出的惡搞霸凌手段如今也再被翻出討論。

當年這場內鬥劇鬧得沸沸揚揚，據悉當時3位女主播不滿古女在座位上擺陣燒符咒，分別往水晶倒入液體、電腦遭人強制關機，還二度將她毛衣剪破、在高跟鞋裡擠隔離霜等行為，古女對此受到很大的壓力，懷疑是遭同事惡整，偷偷裝設針孔攝影機錄影蒐證，便錄下了張女、游女、黃女3人相關不當行為。

而此事也讓張靖玲遭調職隨後又被解雇，不過她否認有霸凌行為，士院審理後認定，TVBS公司將張女調職、記1大過處分，及以她4個多月未到任新職而記9個大過予以解僱，符合勞基法相關規定，判張女敗訴。張女不服上訴，高院今判決駁回。而針對判決，TVBS低調回應表示：「尊重司法審判，謝謝大家關心。」

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