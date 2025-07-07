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娛樂 電影

《馴龍高手》全球票房勇破5億美金 梅森親曝扮小嗝嗝像在演蜘蛛人

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕夢工廠全新真人版《馴龍高手》於北美上映第4週，上週末（7月4至6日）再進帳1100萬美金（約台幣3.18億元）佔據週末票房第3名，北美累積票房突破2.24億美金（約台幣64.75億元），全球票房更突破5億美金大關，累積票房高達5.16億美金（約台幣149.17億元）。

《馴龍高手》全球票房突破5億美金。（UIP提供）《馴龍高手》全球票房突破5億美金。（UIP提供）

在片中化身真人版「小嗝嗝」的梅森塔姆斯2021年首度演出電影《闇黑電話》，今年便憑《馴龍高手》成為億萬票房男星。熱愛原版動畫的他除了形容能扮演小嗝嗝宛如夢想成真，更形容角色和「蜘蛛人」彼得帕克有很多共通點。

梅森表示：「無論是小嗝嗝或是彼得帕克，當有人羞辱他們的時候，他們都會用幽默感來對應。這部電影讓我覺得我就是在扮演蜘蛛人，我也很喜歡發掘這個角色的那個面向！」今年除了票房大賣的《馴龍高手》，他的首部電影《闇黑電話》也將推出續集《闇黑電話2》。

《馴龍高手》全台上映中，票房已於上週二（1日）突破台幣1億大關，《闇黑電話2》則將於10月17日在台上映。

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