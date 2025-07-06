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娛樂 最新消息

阿翔對決家將驚險勝出 郭忠祐玩過頭差點親錯人

〔記者侯家瑜／台北報導〕《綜藝大集合》近日來到高雄大樹東照山關帝廟錄影，展開一連串爆笑又精采的挑戰。身為「半個高雄人」的籃籃，特地安排全台唯一的「女子八家將」表演，並邀請家將與藝人們來場特別的「家將抓小鬼」對戰賽，掀起現場高潮。

身為學長阿翔驕傲學弟們浮誇演技表現很好。（民視提供）身為學長阿翔驕傲學弟們浮誇演技表現很好。（民視提供）

遊戲規則為家將在限時內追捕藝人扮演的「小鬼」。第一輪籃籃自信滿滿，跳起「三振舞」搞笑登場，未料甫一開跑就因離心力失衡跌倒，挑戰瞬間結束。第二輪無尊上場當小鬼，卻在短短3秒內被家將一把抓住，速度之快讓全場驚呼。為替主持群扳回顏面，阿翔挺身而出，成功以些微差距擊敗家將，卻氣喘吁吁直喊：「這遊戲比想像中還頭暈！」好勝的郭忠祐也不甘示弱上陣，與腿長家將芷緹正面對決，終以勝利收場，但賽後搖搖晃晃的模樣也讓大家笑翻。

接下來進行的「七彩蘿蔔腿」比賽則是考驗參賽者的平衡與靈活度。選手需用腳頂住臉盆，在不翻倒的前提下脫掉腳上襪子，最快者獲勝。這一輪邀請到中華藝校學生參賽，剛好主持人阿翔也是該校校友。胡瓜突發奇想，臨時考驗大家的演技，沒想到同學們一登場就大秀「話劇社式」誇張演出，讓胡瓜當場怒喊卡，還笑虧阿翔：「學長！你哪裡找來的演員？」

賴慧如與中華藝校同學合作演出。（民視提供）賴慧如與中華藝校同學合作演出。（民視提供）

阿翔隨即解釋：「我們學校就是學話劇的啦！」並現場科普舞台劇與電影演技的差別。為了示範正確演技，他請來專業演員賴慧如演情境劇，不料郭忠祐突然亂入，搞笑作勢親吻男同學，胡瓜只好再次喊卡，眾人笑到忘了還有比賽。最終，藝校同學順利完成挑戰，成功抱走冠軍獎金。

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