9／7進入白露時節 防秋病就靠這些妙方

白露的養生之道。（彭老師提供）

〔記者胡如虹／台北報導〕今（7）日節氣進入「白露」，麗澤家人．恩澤堂的彭繼祖老師提到白露到、爽風涼，清晨的草木上，凝結出許多露水，晚上開始有涼意了。露水一來，就會比較寒、比較濕、比較重，白露的飲食可以開始喝麻辣湯，辣的少、麻的花椒多一些，導引出身體的濕氣、瘴氣。

彭繼祖（左）老師說，透過食物就可以進行節氣的保健。（彭老師提供）

彭繼祖是歌仔戲國寶楊麗花、名舞蹈家曹金鈴和金鐘視帝陳亞蘭的佛學、氣功老師，每個節氣都會跟學員分享節氣的養生之道，邁入白露節氣，彭老師表示，秋天，白露，發露，早上起床喉嚨就有黏痰、眼屎，皮膚出疹子、拉肚子，是肺的垃圾在清除、修復中。

肺主氣、憂悲傷肺，不開心的人，則呼吸不順、胸口悶，尤其常癟嘴的人，膝蓋亦不舒服。而金（肺）生水（腎），當金（肺）給水（腎）的能量不足時，骨頭就不舒服，會痠在骨髓裡。肺缺水則會乾咳、咳中有血絲。一冷一熱落差太大，受到寒涼、鼻子吸入過冷的空氣，也會引起腹瀉、咳嗽或脾胃運化不良。身體的濕氣發不出來時，身體會有癬、出溼疹。

另外進入秋收，開始止、斂，血液管道縮小，眼睛痠痛、鼻子不通、牙關緊、顏面神經痛、喉嚨痰多、呼吸道不順暢、脖子不舒服，多是氣不通暢的症狀。所以白露的飲食，可以喝一些麻辣湯，辣的少、麻的花椒多一些，導引出身體的濕氣、瘴氣。同時土（脾胃）生金（肺），金旺但土保養不好，金旺土弱，也會有脾胃不好，胃不舒服、胃糟糟、胃痛的情況。這個時候可以吃些黃色食物，如：南瓜、牛蒡、木瓜；吃些紅色食物，紫山藥、蕃茄，補一些土的能量。

彭老師說，白露的節氣保健可以透過刮痧：一、刮胸口，從胸口中間，順胸肋走向往左（右）刮至脅下；由上往下至肋骨下端。胸口中間，由膻中穴往上刮至鎖骨下方，把肺氣刮散出來。二、刮腕背橫紋中，當指伸肌腱尺測凹陷處的陽池穴，宣肺解表。

由於白露對應頸椎第7椎，對應甲狀腺、肩、肘滑囊。會有滑囊炎、傷風、甲狀腺症狀。影響範圍包括肩膀、肩胛、手肘、手指。所以經常拍拍肘關節、刮肩膀、拍肩胛，鼻子通、牙關鬆、顏面神經痛、喉嚨的痰、呼吸道、脖子、眼睛痠痛的症狀也都會有所改善。

