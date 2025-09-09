藍潔瑛曾在眾目睽睽下遭性侵 對方有權勢無人制止

香港女星藍潔瑛曾在周星馳電影《大話西遊》當中扮演「蜘蛛精」春三十娘。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕女星江祖平近日公開指控三立電視台前資深副總龔美富之子龔益霆涉嫌下藥性侵、偷拍、性騷擾，引起社會震撼。曾在周星馳電影《大話西遊》當中扮演「蜘蛛精」春三十娘的香港女星藍潔瑛，近日也被一名台灣女網友爆料藍潔瑛曾在眾目睽睽之下遭到性侵，由於男方有權有勢，現場無人敢出手制止。

55歲即香消玉殞的藍潔瑛雖然離世多年，生前也傳出罹患憂鬱症，她遭到性侵的消息雖然傳出，但多年來始終引起爭議。近日一位名為「CJ Yang」的台灣網友自稱曾於中國演藝圈工作十幾年，她詳細描述藍潔瑛被性侵當晚詳情，讓人感到相當震撼。

網友CJ Yang自稱曾於中國演藝圈工作十幾年，知道許多內幕。（翻攝自Threads）

CJ Yang表示自己有很多娛樂圈的朋友，也曾經在Threads上曬出自己與吳鎮宇的合照。近日她透露「她（藍潔瑛）曾經親口說自己被性侵，也是在那之後，她的精神狀態開始崩塌，但直到她去世都沒機會再提性侵她的人是誰」。CJ Yang說，性侵藍潔瑛的人非常有勢力，藍潔瑛被性侵當日，該男子還「事先誇口能搞定藍潔瑛，還叫了一幫朋友助陣觀看，我朋友是其中一個」。

CJ Yang表示，她的朋友到現場才知道發生什麼事「他也很震驚，她還看到性侵者在過程中被藍潔瑛踢了一腳，但仍然得逞了。看到那個黑暗面了嗎？我朋友說他看不下去所以離開了」。CJ Yang聽聞此事後，生氣問為何不當場制止？朋友臉上僅閃過尷尬表情。

藍潔瑛曾在眾目睽睽之下遭性侵，惡狼還找朋友過來觀看。（香港星島日報）

不僅被性侵，之後還發生了一件事，讓CJ Yang認為是壓垮藍潔瑛的最後一根稻草「差別是藍潔瑛是自願的，男方也有幫到她，找她拍片等等，藍潔瑛應該是真心喜歡男方（因為她後來精神不正常了也沒供出男方）」。

CJ Yang補充，當時藍潔瑛明知道男方有女朋友，還不止一個，但仍然選擇與對方在一起，最後還是被甩了，之後藍潔瑛「就再也沒能站起來了」。

藍潔瑛過世時年僅55歲。（香港星島日報）

藍潔瑛1963年出生於香港，家庭狀況其實不錯，剛進演藝圈的時候，家人看她薪水不高，還會特地給她一些零用錢，藍潔瑛父親更是她的頭號影迷，曾把藍潔瑛所有參加、演出的節目都錄下來，只不過後來藍潔瑛搬家時全扔了，讓她非常自責對不起雙親的愛。2018年藍潔瑛於赤柱馬坑邨寓所辭世，享年55歲。

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

