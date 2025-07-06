宋芸樺流利韓文驚艷影帝趙震雄 變迷妹告白瞬間臉紅

〔記者鍾志均／台北報導〕2025「台北電影節」影展大使宋芸樺今年進軍韓國拍電影，昨（5）更受邀和韓國影帝趙震雄頒發「台北電影獎」最佳劇情長片大獎，宋芸樺拿出準備已久的韓語，歡迎趙震雄遠道而來頒獎，韓文實力有目共睹，讓趙震雄點頭稱是。

宋芸樺（左）、趙震雄合體頒發「台北電影獎」最佳劇情長片獎。（記者王文麟攝）

宋芸樺一開口用韓語自介「大家好，我是演員宋芸樺，我是趙震雄的粉絲，很高興見到你，歡迎你來到台北電影節頒獎典禮」，讓趙震雄瞪大眼，先用英語回覆「Thank You」、「Wow」，對身旁的宋芸樺另眼相看。

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宋芸樺在photo call時提到來到台北電影節就像「回家」，接著被cue向頒獎搭檔趙震雄告白，她害羞到立刻臉紅，直說希望趙震雄多來台北電影節，未來有機會能一起合作，搭起台韓影視交流的橋樑。

宋芸樺（左）、趙震雄合體頒發最佳劇情長片大獎。（記者王文麟攝）

趙震雄是韓國知名影帝，拍過韓劇《信號》、電影《非常警探》等夯作，這次來台出席活動，始終笑容滿面，親切無架子的模樣十分圈粉。

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