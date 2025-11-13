自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

胡釋安切割粿粿撇「知情包庇婚外情」！范姜46字洩心聲

胡釋安透過聲明否認外界指控他「知情包庇」粿粿婚外情的不實說法。（翻攝自IG）胡釋安透過聲明否認外界指控他「知情包庇」粿粿婚外情的不實說法。（翻攝自IG）

〔記者林欣穎／台北報導〕范姜彥豐上個月怒控妻子粿粿婚內出軌王子，掀起波瀾，連帶與粿粿、王子等人交好的《全明星運動會》隊友們都捲入，今則再爆出是胡釋安出手助粿王兩人相處、知情包庇等。對此，胡釋安今（13）日也發聲明，范姜也留言為胡釋安緩頰。

胡釋安透過聲明強調自己是「在不知情下被牽連」，並否認外界指控他「知情包庇」的不實說法。胡釋安表示，當時基於與粿粿的友情，在對方表示需要空間「處理離婚事宜並冷靜」的前提下，且范姜彥豐知情、並經女友同意後，才短暫提供自己與女友同住的住所作為臨時落腳處。他強調，當時並不知情對方婚姻中有婚外情問題，也從未參與或包庇任何不忠行為。

范姜回應替胡釋安緩頰。（翻攝自IG）范姜回應替胡釋安緩頰。（翻攝自IG）

胡釋安也說在透過范姜得知真相後，已向范姜說明清楚他的立場及感受，也清楚表達他之前確實是不知情的。「走到今日的局面，我也深深感到十分難過可惜。相關事件應回歸至當事者，希望外界給予足夠空間，讓事情得以妥善處理落幕。」

范姜彥豐稍早也在留言區呼籲外界理性面對此事，「安安已私下向我說明致歉，我也理解他的處境，希望不再讓身邊的無辜朋友受到波及。」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中