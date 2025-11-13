胡釋安切割粿粿撇「知情包庇婚外情」！范姜46字洩心聲

胡釋安透過聲明否認外界指控他「知情包庇」粿粿婚外情的不實說法。（翻攝自IG）

〔記者林欣穎／台北報導〕范姜彥豐上個月怒控妻子粿粿婚內出軌王子，掀起波瀾，連帶與粿粿、王子等人交好的《全明星運動會》隊友們都捲入，今則再爆出是胡釋安出手助粿王兩人相處、知情包庇等。對此，胡釋安今（13）日也發聲明，范姜也留言為胡釋安緩頰。

胡釋安透過聲明強調自己是「在不知情下被牽連」，並否認外界指控他「知情包庇」的不實說法。胡釋安表示，當時基於與粿粿的友情，在對方表示需要空間「處理離婚事宜並冷靜」的前提下，且范姜彥豐知情、並經女友同意後，才短暫提供自己與女友同住的住所作為臨時落腳處。他強調，當時並不知情對方婚姻中有婚外情問題，也從未參與或包庇任何不忠行為。

請繼續往下閱讀...

范姜回應替胡釋安緩頰。（翻攝自IG）

胡釋安也說在透過范姜得知真相後，已向范姜說明清楚他的立場及感受，也清楚表達他之前確實是不知情的。「走到今日的局面，我也深深感到十分難過可惜。相關事件應回歸至當事者，希望外界給予足夠空間，讓事情得以妥善處理落幕。」

范姜彥豐稍早也在留言區呼籲外界理性面對此事，「安安已私下向我說明致歉，我也理解他的處境，希望不再讓身邊的無辜朋友受到波及。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法