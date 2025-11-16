館長沒否認「性愛影片」 學者拆解話術解謎

網紅兼YouTuber「館長」陳之漢近日遭前員工「大師兄」李慶元爆料，指他有性愛錄影、錄音內容、相關對話。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅兼YouTuber「館長」陳之漢近日遭前員工「大師兄」李慶元爆料，指他有性愛錄影、錄音內容、相關對話，引起社會熱烈討論。其中還有一段指稱館長曾經逼迫高階主管小偉和老婆「館嫂」發生關係，震驚網友。館長昨（15）晚開直播回應，網路出現兩極反應。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽也在網路上發文拆解館長話術。

沈榮欽以「說服的技巧：館長如何回應爆料？」為題，指出館長回應李慶元爆料，除了民眾黨與中國網友大舉支持，認為館長已經自證清白，但也有許多人認為館長完全沒有澄清，並竊自證其罪。他舉出其中關鍵點就在於館長的說服技巧。

加拿大約克大學副教授沈榮欽也在網路上發文拆解館長話術。（翻攝自YouTube）

首先沈榮欽指出，「館長在直播中沒有否認李慶元宣稱的性愛錄影、錄音、與對話」，他更指出館長是用了4種方式反駁：1、性愛影片在館長手機內，但他的手機不是隨身攜帶，都放在辦公室，所以其他人能夠拿到2、 錄音是選擇性揭露，只公布對他們有利的部分3、 對話可能斷章取義4、都是10年前的事了，誰能記得？沈榮欽認為「換句話說，館長間接證實這些證據的真實性」。

沈榮欽更直指，館長說都是10年前的事情了，誰能記得，這種說法根本是「故意混淆」，更指出「連黃國昌閃躲回覆時也這麼說」。他認為對話中提到汪小菲、蔡董、赴中國等近期發生的事，館長沒辦法否認證據存在，所以就透過質播方式強調「對方要毀掉館長的人設」，就是這種回應方式，讓館長起初先引導大眾探究「李慶元等人為什麼為什麼要這樣做？」，繼而導入「因為他們死要錢，他們認為館長賺了很多，硬要館長交出2000萬」，館長細數自己有多麼照顧這些人，而他們又有多忘恩負義。

館長說都是10年前的事情了，誰能記得，這種說法根本是「故意混淆」。（資料照，記者劉信德攝）

沈榮欽認為，指控館長的人都不是知名人物，所以外界對這些人沒有特別的既定印象，館長就在透過直播，將他們塑造成「忘恩負義又死要錢的人」，這也是館長直播的重點。沈榮欽說：「只要能夠讓支持者相信對方夠邪惡，我（館長）做什麼都微不足道了」。另外，沈榮欽指出館長的言論自我矛盾地方太多：一下說赴中國要做生意；一下子卻說赴中國是當和平大使；一下子說是要民眾黨聲量；一下子說是支持柯文哲理念；一下子開蛋捲店為了賺錢與照顧兄弟；一下子為了保護台灣……這些矛盾處都讓人覺得十分可疑。

