娛樂 最新消息

恭喜！劉品言生下寶貝女兒 挺鼻長腿「衝著漂亮來的」

劉品言看着懷中女兒。（翻攝自IG）劉品言看着懷中女兒。（翻攝自IG）

〔記者蕭方綺／台北報導〕劉品言、連晨翔今年6月宣布雙喜臨門好消息，今劉品言報喜，女兒已經平安誕生。她對女兒說：「歡迎你來到這世界上，謝謝你選擇了我們成為你的父母。」對於小孩的長相，她相當驕傲，得意表示：「臉圓圓，鼻子高高，腳長長，應該是衝著漂亮來的吧。」語氣很有劉品言一貫的可愛口吻。

劉品言和連晨翔迎接寶寶到來。（翻攝自IG）劉品言和連晨翔迎接寶寶到來。（翻攝自IG）

劉品言的經紀人表示，關於寶寶的部分，目前會先幫寶寶保留一點隱私空間，包括生日、重量都先不透露，但她提到小公主小名是「連TT」，生產過程很順利，TT沒有讓媽媽太辛苦，是個平安健康的寶寶，謝謝大家的愛與祝福。

而劉品言也提到生產過程中，老公連晨翔一直都在身邊，「在你眼裡的迷之角度，你都說我跟女兒很漂亮。」讓她相當開心。

連晨翔（左）和劉品言待產去。（翻攝自IG）連晨翔（左）和劉品言待產去。（翻攝自IG）

連晨翔確定是女兒傻瓜。（翻攝自IG）連晨翔確定是女兒傻瓜。（翻攝自IG）

連晨翔則說，從第一眼看到女兒開始，就承認自己已經是女兒傻瓜。「我好愛妳們，最大願望就是妳們倆位公主都要平安幸福快樂。 我會好好照顧這個家，辛苦老婆了謝謝妳。」

