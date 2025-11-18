43歲玉女歌手升格家長會長 侯湘婷台灣現蹤變這樣

侯湘婷2019年擔任江美琪的演唱會嘉賓。（記者胡舜翔攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾唱紅《秋天別來》、《為你流的淚》等夯曲走紅的玉女歌手侯湘婷，婚後相夫教子，已經淡出演藝圈多年。近日有網友在Threads曬出家長會長交接典禮的照片，驚見43歲的侯湘婷已成了台中市南屯國小的家長會長，她看來美貌依舊，讓粉絲驚艷不已。

絕美玉女升格家長會長，侯湘婷在典禮致詞時談到，期望未來秉持著服務的精神，作為學校最佳的夥伴，更要為孩子們繼續攜手努力。

侯湘婷1998年參加 MTV「新聲卡位戰」出道，同期參賽者還有天后蔡依林與江美琪。外型亮眼的她，1999年在電訊廣告中飾演「安琪」打開知名度，最終在全民投票中勝出，出道發片後也被封為「少男殺手」。

侯湘婷曾發行《你愛我嗎？》、《侯湘婷》等專輯，並參與多部電影及戲劇的演出，她在2013年與捷安特老董的外孫楊孟學結婚，夫妻倆婚後育有一子一女，旅居美國的她也淡出演藝圈。

侯湘婷最後一次公開在台灣演出是2019年，受邀擔任江美琪的演唱會嘉賓。侯湘婷相隔多年重返舞台，與好姐妹合唱《秋天別來》，緊張地說：「真的很開心。」更感慨表示：「10 年沒站上舞台了，這幾年都在看小孩上台表演。」近年楊孟學回到台灣工作，侯湘婷也與家人搬回台灣，她1月曾現身北流朝聖江美琪演唱會，現在又多了家長會長的新身份，掀起網友討論。

