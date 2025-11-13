自由電子報
娛樂 最新消息

借住所包庇粿王婚外情？胡釋安發3點聲明撇清：已請粿粿搬離

王子（左1）、粿粿（右1）與胡釋安（右2）因《全明星運動會》結識。（翻攝自IG）王子（左1）、粿粿（右1）與胡釋安（右2）因《全明星運動會》結識。（翻攝自IG）

〔記者林欣穎／台北報導〕范姜彥豐上個月怒控妻子粿粿婚內出軌王子，掀起波瀾，連帶與粿粿、王子等人交好的《全明星運動會》隊友們都捲入，今則再爆出是胡釋安出手助粿王兩人相處。對此，胡釋安今（13）日也發出聲明了。

胡釋安強調自己是「在不知情下被牽連」，並否認外界指控他「知情包庇」的不實說法。

胡釋安表示，當時基於與江瑋琳（粿粿）的友情，在對方表示需要空間「處理離婚事宜並冷靜」的前提下，且范姜彥豐知情、並經女友同意後，才短暫提供自己與女友同住的住所作為臨時落腳處。他強調，當時並不知情對方婚姻中有婚外情問題，也從未參與或包庇任何不忠行為。

胡釋安指出，是在事後透過范姜彥豐才得知相關情事，隨即要求江瑋琳搬離並停止協助。他嚴正呼籲外界勿再散播「知情包庇」等臆測或渲染報導，否則將保留法律追訴權，委由律師蒐證處理。

胡釋安聲明全文：

對於近期部分媒體及網路針對本人涉及江瑋琳女士與范姜彥豐先生間婚姻之不實報導及臆測，已嚴重損害本人之名譽，特此發表嚴正聲明如下：

一、 本人當時基於與友人江瑋琳女士的友情，在被告知其需要空間，「處理離婚事宜並冷靜」，且其配偶范姜彥豐先生知情之前提下，經本人女友同意後，短暫提供本人與女友同住之居所作為江女士暫時住處。本人於提供協助時，僅知悉雙方正在處理婚姻問題，當時對於有關婚外情等毫不知情。

二、 本人從未認同任何情感不忠行為，更無包庇或隱瞞任何人不當行為之意圖。本人是在事後經透過范姜彥豐才得知婚外情等，並在知悉後也已立即請其搬離並停止任何協助。

三、在此事件，本人是在不知情下被牽連。對於外界無根據地指控本人「知情包庇」，除嚴重違反事實外也損害本人名譽。本人謹此聲明，請所有媒體、網路平台及網友停止對本人一切不實臆測、影射或渲染報導，並停止侵害本人名譽。之後如果再有媒體為本人任何捕風捉影之不實報導，本人都將蒐證並交由律師處理。

