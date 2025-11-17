自由電子報
娛樂 歐美

自稱台灣出生 網美紐約吃霸王餐竟想「肉償」

自稱來自台灣的34歲網美Pei Chung，多次在紐約高級餐廳吃霸王餐。（翻攝自IG）自稱來自台灣的34歲網美Pei Chung，多次在紐約高級餐廳吃霸王餐。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕一名自稱來自台灣的34歲網美Pei Chung，多次在紐約高級餐廳消費，包括米其林餐廳，但每次都吃霸王餐拒付款，遭美國警方逮捕。Pei Chung表示她可以用照片和部落格文章抵餐費，甚至向服務人員提議可以用性服務代替餐費。該女自稱1990年在台灣出生，畢業於台灣某國立大學。

居住在紐約布魯克林的Pei Chung，經常透過社群平台炫耀自己的奢華生活，她住在豪華濱海大樓，並在社群展示各式精品。她因光顧高級餐廳之後拒絕付款，被美國警方逮捕至少5次，但Pei Chung並不以此為恥，反而還在社群炫耀這些沒付錢的高級餐點。

Pei Chung在自己的社群曬出高級料理照片。（本報合成圖，翻攝自IG）Pei Chung在自己的社群曬出高級料理照片。（本報合成圖，翻攝自IG）

受害餐廳表示，Pei Chung通常會盛裝打扮出現在餐廳，接著消費數百美元，營造出網美與餐廳進行互惠發表文章推薦的假象，不過其實她都是吃霸王餐，而且刷信用卡都遭拒絕。美國警方透露，Pei Chung今年10月22日到高級餐廳用餐，但沒有錢支付188美元（約新台幣5850元）餐費，更表示自己可以在社群寫文章幫餐廳宣傳。餐廳老闆表示，Pei Chung走進餐廳時就像式餐廳聘請她當部落客，不過老闆當時就對她說「（邀請當部落客）是我們必須事先說好同意的事情，但我們並沒有邀請妳，所以請妳付帳」但Pei Chung的卡刷不過，且多次返回餐廳點餐，每次都因未結清帳單遭到餐廳拒絕服務。本月7日晚間，Pei Chung再度點了83.83美元（約新台幣2600元）的餐點，同樣拒絕付款，鬧到出動警方，直接上銬帶走。

多次在紐約吃霸王餐的網美Pei Chung，竟然曾經向服務生表示可以用「其他方式」償還餐費。（翻攝自IG）多次在紐約吃霸王餐的網美Pei Chung，竟然曾經向服務生表示可以用「其他方式」償還餐費。（翻攝自IG）

受害餐廳不只一家，Pei Chung每次點餐費用大多都在新台幣3000～5000元左右，根據某家受害餐廳經理指出，Pei Chung要結帳的時候竟消失長達54分鐘，結果被發現躲在洗手間，當她被發現後，Pei Chung竟然問服務人員是否願意幫她付帳，她可以用「其他方式」償還。

Pei Chung的社群帳號有1.4萬名粉絲追蹤，內容大多分享美食、精品或炫耀自己性感身材。

