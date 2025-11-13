才拿金鐘獎！方念華主持17年《TVBS看板人物》傳停播 電視台回應了

方念華今年以《TVBS看板人物》奪下第60屆電視金鐘獎，沒想到才風光拿獎節目卻傳出停播。（資料照）

〔記者林欣穎／台北報導〕方念華今年以《TVBS看板人物》奪下第60屆電視金鐘獎「自然科學及人文紀實節目主持人獎」，沒想到才風光拿獎節目卻傳出停播，對此，電視台稍早也做出回應。

《TVBS看板人物》剛鍍金不久卻傳出節目喊卡，先是在Threads上有網友爆料，節目才剛得獎，現在要停掉，消息一出引發討論。

方念華主持17年節目傳停播。

《TVBS看板人物》開播17年來，方念華曾專訪無數重量級人物，從輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、「台灣隊長」陳傑憲，到「功夫皇帝」李連杰與「東方不敗」林青霞，節目見證無數人物風華與時代故事。

針對停播消息，電視台表示：「《看板人物》是TVBS深具代表性，也是我們相當珍視的節目 IP。我們正著手規劃出版計劃及各種可能，讓《看板人物》能透過不同形式分享給更多觀眾。」

事實上，節目拿金鐘獎時，方念華當時未現身金鐘獎典禮領獎，也未參加慶功宴，外界推測她可能早已得知節目將停播。

