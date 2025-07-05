台北電影獎》林書宇、夏于喬「後台親吻」！愛妻之作奪最佳劇情長片

《小雁與吳愛麗》獲得最佳劇情長片。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕第27屆台北電影節今天（5日）舉行頒獎典禮，最佳劇情長片由電影《小雁與吳愛麗》獲得，導演林書宇也奪下最佳編劇，還是由愛妻夏于喬頒發，兩人在後台也共同親吻獎盃，場面十分感動。

林書宇（左）、夏于喬在後台親吻獎盃。（記者王文麟攝）

夏于喬在頒發最佳編劇時，打開信封就哭了，因為得主正是導演老公林書宇，另一頒獎人馬志翔也很會cue，讓夫妻倆同台並擁抱，結果這一抱讓林書宇腦袋都空了，表示「我知道台北電影節這個獎項由喬喬頒的時候，我就滿想拿這個獎了」，也稱「沒有她，就沒有這個劇本」。

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林書宇（左）、夏于喬在後台牽起手。（記者王文麟攝）

《小雁與吳愛麗》監製苗華川感謝林書宇導演，「這一切都由你開始，謝謝你的故事、謝謝你的堅持、謝謝你的創意，謝謝你相信我。」他感謝電影團隊、演員，「雖然這部電影是黑白的，但是他們帶給這部電影好多好多色彩，電影從來不是一兩個人可以做出來，真的是因為他們所做的每一個決定，累積起來才有這部電影。」

林書宇、夏于喬。（記者王文麟攝）

《小雁與吳愛麗》得獎原因，從劇本到劇情長片展現出極高的整合能力，整體演員的表現整齊亮眼，黑白攝影風格展現獨特美感，充分體現電影創作各方面的協作成熟度。

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