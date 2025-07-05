地獄廚神暌違7年重返《澳洲頂級廚師》 料理界復仇者聯盟集結

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕2025年最受料理迷關注的實境競賽節目之一《澳洲頂級廚師》第17季，主打「Back To Win」，邀請歷屆第1至第16季的明星選手回歸戰場，爭奪25萬澳幣（約新台幣477萬元）獎金，展開實力與榮耀兼具的頂尖對決。最大亮點之一，是「地獄廚神」戈登拉姆齊暌違7年重返舞台，於開場週擔任客座評審，以一貫高標準為新賽季揭開序幕。

本季集結24位人氣與實力兼具的歷屆選手，堪稱夢幻陣容。雙屆亞軍勞拉莎拉德以新手媽媽身分第3度參賽，盼為女兒樹立追夢榜樣。她以義大利料理見長，卻不僅限於此，曾任甜點主廚的她，廚藝全面、風格多元，擅長結合澳洲原生食材與層次風味，誓言不再與冠軍擦肩而過。

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「地獄廚神」戈登拉姆齊（左起）重返《澳洲頂級廚師》舞台，與尚恩克里斯多夫諾韋利、索菲亞列文、安迪艾倫和楊寶玲同台。（杰德影音提供）

來自第11季、憑親民食譜與幽默魅力吸引近300萬社群粉絲的「省錢美食家」史蒂芬德索薩，目標晉級前10名，挑戰自我極限。第16季季軍薩夫佩雷拉則希望突破斯里蘭卡料理框架，融合法式與日式技巧，開拓料理新路。第11季第4名提姆伯恩從街頭餐車起家，創立三明治品牌後回歸戰場，要以家常料理的進化版，衝擊前3名席次。

其他參賽者包括餐廳老闆兼料理教室創辦人、3度參賽的卡倫漢恩；以國際級名廚身分回歸的莎拉陶德；年僅20多歲、曾於第15季奪下季軍的德克蘭克萊瑞；以及以甜點技術備受矚目的達瑞許克拉克等人。

戈登拉姆齊（右）暌違7年重返《澳洲頂級廚師》舞台。（杰德影音提供）

主持評審團同樣星光熠熠，由前冠軍安迪艾倫領銜，搭配首屆人氣選手楊寶玲、美食評論家索菲亞列文與米其林星廚尚恩克里斯多夫諾韋利為賽事注入多元觀點。戈登拉姆齊的回歸，象徵節目在全球料理界的地位，他與選手、評審間的互動，也激盪出世代廚藝的新火花。

《澳洲頂級廚師》全新第17季將於7月7日起，週一至週五晚間8點30分在Lifetime娛樂頻道首播，並在每周日下午3點35分至晚間10點，馬拉松重播當周新集數。

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