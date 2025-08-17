晴時多雲

娛樂 最新消息

權恩妃半脫球衣超性感！Waterbomb搬到大巨蛋 3萬人快噴鼻血了

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕「水彈女神」權恩妃今天（17日）應富邦悍將球團邀請，擔任「悍將中學主題日」的賽後表演嘉賓，繼Waterbomb之後，她再度帶來今年掀起話題的《Crazy In Love》，立刻讓全場熱血沸騰，連網紅「台南JOSH」也身陷權恩妃的魅力中。

權恩妃應富邦悍將邀請在大巨蛋演出。（讀者提供、翻攝自Threads 台南JOSH）權恩妃應富邦悍將邀請在大巨蛋演出。（讀者提供、翻攝自Threads 台南JOSH）

權恩妃今天身穿富邦悍將的藍色球衣，搭配白色短版背心，帶來《Door》、《Beautiful Night》、《hello stranger》等歌曲。她表演到尾聲，表示將帶來今年在Waterbomb表演過的歌曲《Crazy In Love》，第二次表演就將獻給大巨蛋的球迷們，光是前奏一下立刻掀起全場3萬球迷的驚人尖叫聲，她抖動雙胸、趴在地上的性感動作，歡呼聲簡直要比剛剛比賽還要大，可見權恩妃的魅力無窮。

最後她帶來夯曲《Underwater》前，還邀請全場球迷一起大合照，「我們只剩下最後一首歌，大家都覺得很捨不得，那我們就大合照留念一下，請大家把手機燈打開！」看到大巨蛋的手機燈海，權恩妃驚呼：「太漂亮了！好棒！」並用中文說1、2、3 cue大家一起喊「權恩妃」，現場氣氛溫馨。

