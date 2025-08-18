蔡依林養生9點半就寢！ 網友跟風模仿「釀悲劇」釣出一票苦主

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「Jolin」蔡依林堪稱是養生天后，她在自己主持的節目透露，連兩天9點半就寢，結果讓外貌變得超美，此言引起跟風浪潮，有一名網友18日分享，自己實測9點半就去睡覺，豈料釀成悲劇，凌晨3點就起床，更慘的是，無法再次入睡，讓其他人笑翻了！

蔡依林9點半就寢掀起模仿熱潮。（凌時差提供）

Jolin為了新專輯推出Podcast節目《Pleasure Talks》，最新一集邀請好友吳青峰及蔡健雅，談到對彼此的觀察，蔡健雅很佩服Jolin總能把狀態維持得這麼好，尤其是生活作息，「像是聚會9點就會準時說掰掰，怎麼有人可以10點就睡。」Jolin則笑回，她最近甚至9點半就要睡，工作熬夜到10點多就覺得累到不行，「我都希望演唱會可以下午2點開始，唱到下午4、5 點！」

有網友近日在社群分享，收聽節目後，決定實測蔡依林的保養祕方「9點半睡覺」，希望知道結果如何，沒想到真的入睡後卻在凌晨3點醒來，更慘的是，他在床上翻來覆去，怎麼也睡不回去！

貼文曝光後，立刻引起熱議，有不少網友分享嘗試的經歷，「我昨天9點上床睡覺11點就起床了，3點半才睡一路睡到早上9點」、「我本來也想學蔡依林9:30睡覺，結果不小心又凌晨一點才睡」、「通常我會2:30-3:00醒來，快五點才又睡著。」有人則吐槽，「不要麻煩了！就算睡九年半也不會跟蔡依林一樣漂亮。」

