（Fun鬆一夏-3）台灣輕旅行 熱血阿傑最愛5去處

台北市富陽生態公園的地理環境優越，在這裡最知名的富陽三寶，除了夏季的長吻白臘蟬、全年可見的大赤鼯鼠，最厲害的就是冬限定版的台北樹蛙，也是珍貴的保育類動物。（熱血阿傑提供）

〔記者張錦露／台北報導〕

★台北富陽生態公園★

這裡是「熱血阿傑」黃仕傑小時候就知道的生態啟蒙地，當年是軍營，因此這裡的森林環境能保留下來，相連的福州山公園在當年則是亂葬崗，那個年代除了墳墓之外，最多的就是昆蟲；時過境遷的現在，可說是最知名的台北市內生態勝地，這裡無論是日觀或是夜觀都很適合，而且交通又方便，也是阿傑帶親子生態觀察活動最常選定的地點。

觀察時機：全年都可。

大坑每年夏季的盛況就是獨角仙出來後，牠們在樹皮上挖洞，流出來的汁液吸引各種不同的甲蟲、蜂類、蝴蝶一起共餐，其中最美的景象就是一群白蛺蝶圍著交配中的獨角仙，好像圍觀的群眾讓人莞爾。（記者張錦露攝）

★台中大坑步道★

這裡可以說是台中市的後花園，阿傑還記得幾年前很常在台中這帶活動，但不是每個家庭都能開車上山，後來前往大坑探路，發現這裡步道眾多，其中有幾條很適合輕旅行，於是變成他在台中只要有空就會去走走的好地點。阿傑個人最推的是中正露營區與9號步道，無論踏青、自然觀察、走走步道運動，都能得到大滿足。

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觀察時機：全年都可。

阿傑趴在地上努力拍攝的是壽山季節限定版的脈葉蘭（照片右下），這類蘭花迷你精緻，若沒有仔細看，很難找到，加上只有特定季節是花期更加珍貴。（熱血阿傑提供）

★高雄壽山國家自然公園★

阿傑還記得第一次去壽山深度小旅行，去之前好友交代他：「阿傑，如果獼猴看著你，你不要跟牠對看喔！」那次帶著家人一起走在步道上，感受到跟台灣獼猴最近距離的接觸，還好有朋友的提醒，避免另一種可怕的體驗。這裡除了很好觀察獼猴之外，還有許多珍奇植物都是季節限定的珍品，他偷偷告訴讀者，每年4月中到5月中就是好時機。

觀察時機：全年都可。

宜蘭五峰旗風景區環境優美，附近森林綠意盎然，夏天是獨角仙的季節，其它時序各有不同物種可觀察，阿傑手上的是被獼猴便便吸引來的糞金龜。（熱血阿傑提供）

★宜蘭五峰旗瀑布★

這裡是阿傑小時候校外教學印象最深刻的地點，因為有水就有魚有螃蟹，當時的他很愛抓螃蟹抓蝦，等他長大後就常常跑來這裡自然觀察。每年夏天在停車場可以看到許多獨角仙與金龜子、蝴蝶，因為牠們都停在光蠟樹上大快朵頤，就算不想看昆蟲，也可以開心走步道，好好享受森林的芬多精（芬多精的化學物質：芳樟醇、檸檬烯）洗禮。

觀察時機：全年都可。

蘭嶼最引人入勝的就是達悟族的拼板舟，每年飛魚季的時候吸引無數人潮，若該年遇到大船下水的祭典，更是國內外媒體爭相報導。（熱血阿傑提供）

★台東蘭嶼★

蘭嶼被稱為海上的明珠，這裡每年吸引許多國內外觀光客，除了達悟族傳統文化與生活，還有飛魚季吸引人之外，最美的海洋視野被稱為「蘭嶼藍」更是讓人難忘的景色。阿傑力推島上獨特的生態樣貌，例如保育類動物：珠光鳳蝶、球背象鼻蟲、蘭嶼角鴞，就算是走在路上，隨時可以在發呆亭休息，感受真正慢生活的氛圍。

觀察時機：春夏季合宜。

最後阿傑暖心小提醒，無論去到哪裡都養成一個習慣，隨時跟家人告知在哪裡，並且在背包中準備足夠的水與行動糧（餅乾、巧克力或喜歡的零食）。

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